GreNal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e horário da final (1/3)

Tem Grenal hoje, 1 de março, pela final do Campeonato Gaúcho de 2026. Grêmio e Internacional jogam na Arena, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo o capítulo 450.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

O clássico GreNal entre Grêmio e Inter deste 1 de março será transmitido pela RBS regional, sportv w e Premiere ao vivo. O jogo começa às 18h (horário local). Hoje, vamos saber quem é o maior campeão do clássico Grêmio x Inter.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.

O site do Premiere disponibiliza aos assinantes a transmissão do clássico através do site (www.ge.globo.com/premiere).

Basta o torcedor acessar o portal com o seu login e obter acesso completo e direto do jogo.Para assinantes do streaming GloboPlay e que possuem o canal do SporTV no plano, também é possível acessar a transmissão no site (www.globoplay.globo.com/canais/premiere), assim como a plataforma dos Canais Globo (www.canaisglobo.globo.com).

Também é possível acompanhar pelo celular ou tablets. O Premiere e o GloboPlay estão disponíveis de graça para baixar direto na Apple Store e Google Play. O jogo é transmitido em tempo real.

Escalação

O Grêmio ganha opções importantes para o Gre-Nal. O técnico Luís Castro volta a contar com Arthur Melo, Willian, Monsalve e Tetê, que disputam espaço no meio-campo. A tendência é que Arthur reassuma protagonismo na articulação, enquanto Willian e Gabriel Mec brigam por uma vaga entre os titulares.

A provável escalação do Grêmio tem Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

No lado colorado, o ambiente é de otimismo. Com os retornos de Victor Gabriel e Bruno Tabata, o técnico Paulo Pezzolano deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A principal dúvida está em Bruno Gomes. Ele pode atuar como lateral-direito ou ser deslocado para o meio-campo. Se for mantido na defesa, Paulinho e Ronaldo formam a dupla de volantes. Caso vá para o meio, Aguirre assume a lateral.

O Inter deve escalar Sergio Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.