Hoje tem jogo do Sport: transmissão da partida Porto x Sport (08/02)

O Porto recebe o Sport nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, em partida atrasada da sétima rodada do Campeonato Pernambucano. No Estádio Lacerdão, em Caruaru, o jogo do Sport hoje vai começar às 20h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

Onde vai passar o jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo entre Sport e Porto hoje vai ser transmitido no canal Nosso Futebol e DAZN , e a partida vai começar às 20, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o pay-per-view está disponível entre as operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro e DirecTV GO. Por isso, é preciso desembolar valor extra na mensalidade para te acesso ao pacote de canais.

Na Sky, a mensalidade é de R$ 44,90. Já na Claro é de R$ 19,90 ao mês e na DirecTV GO o valor é de R$ 14,90. Dá para assistir tanto na TV como nos aplicativos do celular ou tablet das operadoras.

Quem é membro da DAZN também pode assistir na plataforma. Por mês, o torcedor deve desembolar R$ 34,90 por mês e assim assistir no aplicativo para celular, tablet, smartv ou no navegador pelo computador.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

: 20h (Horário de Brasília) Onde assistir: Nosso Futebol e DAZN

Quais são os times de Pernambucano?

Treze times jogam a primeira divisão do Campeonato Pernambucano em 2023. São eles Salgueiro, Afogados, Belo Jardim, Caruaru City, Porto, Petrolina, Retrô, Santa Cruz, Sport, Íbis, Náutico, Central e Maguary.

Eles disputam treze rodadas em turno único na primeira fase, onde os dois primeiros avançam para a semifinal direto, enquanto do 3º ao 6º jogam a segunda fase em busca da classificação.

No ano passado os elencos de Sete de Setembro e Vera Cruz foram rebaixados, enquanto Central, Belo Jardim, Maguary, Porto e Petrolina foram promovidos.

Escalação do Sport x Porto hoje

Os times devem manter a mesma escalação da rodada passada.

Provável escalação do Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Carius; Pedro Martins, Fabinho, Jorginho, Edinho; Luciano Juba e Vagner Love.

Provável escalação do Porto: Henrique; Junior Sergipe, Cleberson, Pedrão; Danielzinho, Rafael, Geyson, Edvaine; Danilo, Fábio Nogueira e Tharcysio.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.