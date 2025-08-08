Horário do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 está marcado para terça-feira, 12 de agosto, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Oito equipes participam do sorteio que define os quatro confrontos na competição de futebol. Os jogos da etapa serão disputados no final de agosto e começo de setembro.

Horário e onde assistir sorteio da Copa do Brasil

A partir das 13h (de Brasília), o público assiste o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A transmissão será ao vivo no canal SporTV e Youtube da CBF. Nenhuma emissora da TV aberta exibe o evento.

Sintonize o canal na televisão paga para assistir do conforto do seu sofá em qualquer estado do Brasil. Para ver de graça a CBF TV disponibiliza a transmissão na plataforma de vídeos Youtube. Dá para acessar no computador ou aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Estão nas quartas o Vasco, Cruzeiro, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense. A classificação do Corinthians eliminou o Palmeiras, em uma das disputas mais quentes do torneio até agora.

Nesta fase, os clubes faturaram R$ 4,7 milhões. Já os classificados das quartas para a semifinal terão a premiação de R$ 9 milhões. A premiação para os clubes assim que a rodada termina, funcionando como uma espécie de recompensa .

Como vai ser o sorteio da Copa do Brasil?

Tradicionalmente, os nomes destes clubes são colocados dentro de bolinhas e aí depositadas em um mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha por vez, formando assim os quatro jogos. Não há regras, ou seja, times do mesmo estado poderão se enfrentar. O chaveamento até a final será formado, onde o nome que sair primeiro fica sempre à esquerda e o segundo para a direita.

Assim que os quatro jogos se formarem, a CBF realizará um sorteio para definir o mando de campo. São dez bolinhas, de 1 até 10, onde se a bola for ímpar altera o mando de campo. O objetivo é evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.