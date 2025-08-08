Futebol

Horário do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Oito clubes participam do sorteio das quartas de final da competição

Escrito por Anny Malagolini
sorteio das quartas de final Crédito: Dmytro Aksonov/ Getty Images

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 está marcado para terça-feira, 12 de agosto, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Oito equipes participam do sorteio que define os quatro confrontos na competição de futebol. Os jogos da etapa serão disputados no final de agosto e começo de setembro.

Horário e onde assistir sorteio da Copa do Brasil

A partir das 13h (de Brasília), o público assiste o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A transmissão será ao vivo no canal SporTV e Youtube da CBF. Nenhuma emissora da TV aberta exibe o evento.

Sintonize o canal na televisão paga para assistir do conforto do seu sofá em qualquer estado do Brasil. Para ver de graça a CBF TV disponibiliza a transmissão na plataforma de vídeos Youtube. Dá para acessar no computador ou aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Estão nas quartas o Vasco, Cruzeiro, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense. A classificação do Corinthians eliminou o Palmeiras, em uma das disputas mais quentes do torneio até agora.

Nesta fase, os clubes faturaram R$ 4,7 milhões. Já os classificados das quartas para a semifinal terão a premiação de R$ 9 milhões. A premiação para os clubes assim que a rodada termina, funcionando como uma espécie de recompensa .

Como vai ser o sorteio da Copa do Brasil?

Tradicionalmente, os nomes destes clubes são colocados dentro de bolinhas e aí depositadas em um mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha por vez, formando assim os quatro jogos. Não há regras, ou seja, times do mesmo estado poderão se enfrentar. O chaveamento até a final será formado, onde o nome que sair primeiro fica sempre à esquerda e o segundo para a direita.

Assim que os quatro jogos se formarem, a CBF realizará um sorteio para definir o mando de campo. São dez bolinhas, de 1 até 10, onde se a bola for ímpar altera o mando de campo. O objetivo é evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Casa Pia (08/08/25)

Confira a premiação da Copa do Brasil 2025 nas quartas de final

Quando vai ser a Bola de Ouro 2025 e os indicados brasileiros

Se o Corinthians ganhar hoje o que acontece na Copa do Brasil?

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras: 5 formas de transmissão

Sem Messi: onde assistir o jogo do Inter Miami x Puma

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes