INTER: horário do jogo do Internacional hoje ao vivo e onde vai passar (08/02/23)

INTER: horário do jogo do Internacional hoje ao vivo e onde vai passar (08/02/23)

O Internacional busca os três pontos nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, contra o Caxias pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho na temporada. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Inter hoje traz a incansável busca do elenco colorado pela liderança da classificação.

O Inter vem de empate com o Novo Hamburgo, enquanto o Caxias venceu o Esportivo no fim de semana.

Onde assistir o jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje vai passar no SporTV e Premiere às 21h30, horário de Brasília.

Se quiser assistir aos jogos do Campeonato Gaúcho, o torcedor deve sintonizar os canais da Rede Globo, donos dos direitos de transmissão na temporada. Tanto no canal aberto como na TV paga a emissora é a única que pode exibir os duelos.

Quando o jogo não passa na TV aberta, são os canais pagos, SporTV e Premiere, que transmitem para todo o Brasil entre as operadoras.

Nesta quarta-feira, SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Inter contra o Caxias. A primeira opção está disponível somente para quem tem a emissora na programação. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora.

Já o pay-per-view está disponível por valor extra, ou seja, o torcedor tem que desembolar valor a mais para ter o pacote de canais. Dá também para comprar de maneira avulsa no GloboPlay e no Amazon Prime.

Como assistir Internacional x Caxias hoje online

Além de acompanhar o jogo do Inter pela televisão, o torcedor tem a opção de assistir na internet através do GloboPlay, plataforma de streaming.

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza a retransmissão dos canais SporTV e Premiere para quem é assinante da plataforma.

Dá para sintonizar tanto no computador pelo site como nos aplicativos de celular, tablet, videogame e smartv.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

TV: SporTV e Premiere

Online: GloboPlay

Relacionados do Internacional

O técnico Mano Menezes tem novidades no plantel de jogadores. O goleiro John aparece na lista de convocados para o duelo desta quarta-feira no Campeonato Gaúcho.

Já Mercado e Gabriel seguem fora por lesões. No ataque, Pedro Henrique deve estar ao lado de Wanderson, enquanto Alemão tenta recuperar a titularidade.

Provável escalação do Internacional hoje: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão, Renê; Johnny, De Pena, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Confira a lista completa.

📝 Jogadores relacionados para enfrentar o Caxias. #VamoInter pic.twitter.com/d53rPxRL2s — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 7, 2023

Quem é o artilheiro do Campeonato Gaúcho 2023?

Os jogadores Suárez, do Grêmio, Pedro Henrique, do Internacional e Rodrigo Rodrigues, do Juventude, dividem o topo da artilharia no Campeonato Gaúcho de 2023 com quatro gols.

O uruguaio é tido como um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Ele chegou ao Grêmio nesta temporada e já assumiu a ponta da artilharia na competição estadual.

Se Pedro Henrique marcar gols nesta quarta-feira ele assume como o artilheiro do Campeonato Gaúcho.

A lista também conta com Bruno Baio, do Ypiranga, e Carlos Henrique, do Avenida, com três gols.

Leia também:

Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias