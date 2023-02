Daniel Alves ainda está casado com Joana Sanz? Últimas notícias

Preso em Barcelona desde 20 de janeiro após acusação de agressão sexual, o jogador de futebol Daniel Alves ainda está casado com a modelo espanhola Joana Sanz. Através das redes sociais, ela desmentiu informações de que teria pedido o divórcio do atleta. A moça, inclusive, visitou Daniel na prisão.

Os dois selaram a união em 2017, em uma cerimônia em Ibiza, na Espanha. Logo após a polêmica, Joana Sanz apagou fotos com o atleta do seu Instagram, rede onde acumula 940 mil seguidores. No entanto, ela desmentiu publicações do "El Programa de Ana Rosa", atração da emissora espanhola Telecinco, de que teria pedido o divórcio de Daniel.

"Está claro que se não tem notícia, inventam", escreveu a modelo nos stories do Instagram.

A modelo espanhola, inclusive, visitou Daniel Alves na prisão em Barcelona no último domingo, 5 de fevereiro, em Brians 2, prisão onde está o jogador. Em cliques divulgados pelo programa espanhol "Fiesta", Joana aparece ao lado do amigo Bruno Brasil.

Ela, inclusive, garantiu ao programa de TV que não irá deixá-lo sozinho no pior momento da vida dele. Joana também negou a separação ao "Fiesta".

Quem é Joana Sanz?

Joana Sanz é uma modelo espanhola de 29 anos. Ela nasceu em Tenerife, na Espanha. Ela já trabalhou para grandes marcas como Jimmy Choo, além de estrelar capas de revistas e campanhas para a Elle e L'Officiel em diferentes países ao redor do mundo.

No Instagram a modelo tem 940 mil seguidores. Após o escândalo envolvendo Daniel Alves, os números da espanhola cresceram de 700 para 900. Ela compartilha cliques ao lado da família, em viagens e também trabalho.

Daniel e Joana estão juntos desde 2015. Não se sabe como eles se conheceram, mas segundo o jornal Daily Mail eles selaram a união em casamento no ano de 2017, em uma cerimônia secreta e muito romântica em Ibiza, na Espanha.

Em janeiro de 2023, Joana publicou fortes relatos após perder a mãe. Segundo a publicação, a mãe de Joana foi "deixada para morrer" pois sofria de uma doença mental.

O que aconteceu com Daniel Alves?

Dani Alves, ex -jogador do Barcelona e do Sevilla, continua preso sem direito à fiança por ordem do chefe de um tribunal do Barcelona, após ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na noite de 30 de dezembro.

A suposta vítima de Daniel Alves continua mantendo sua história sobre os acontecimentos relatados no último dia 30 de dezembro na boate Sutton, em Barcelona, ​​onde ela afirma ter sido estuprada pelo jogador brasileiro em um banheiro da área VIP.

Segundo relatos, a jovem, que em nenhum momento mudou sua história , foi tomada por um ataque de ansiedade assim que os fatos aconteceram.

O fato foi presenciado por um segurança da boate que, ao ver o estado em que a mulher se encontrava, a parou para ver se ela estava bem.

O segurança, segundo 'La Vanguardia', também foi chamado para depor no caso e disse que a jovem estava prestes a deixar o clube aos prantos.

