Iporá x jogo do Atlético GO hoje: como assistir jogo do Goiano 2023

O Atlético Goianiense vai buscar os três pontos nesta quarta-feira para se manter na liderança do Campeonato Goiano na temporada. No Estádio Francisco José Ferreira, o jogo do Atlético GO hoje é válido na terceira rodada da competição e tem início às 15h30 (Horário de Brasília).

Aqui está tudo o que você precisa para assistir ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje ao vivo

O canal Nosso Futebol e o DAZN vão transmitir o jogo do Atlético GO hoje às 15h30, horário de Brasília.

A emissora transmite a partida com exclusividade nesta quarta-feira, mas somente para quem é assinante das operadoras Sky, Claro e DirecTV GO. É preciso ter o pay-per-view na programação.

Outra opção é acompanhar através da plataforma de streaming DAZN, disponível somente para quem é assinante do serviço de futebol. Por R$ 34,90, o torcedor tem ao seu alcance toda a programação do estadual.

Mas atenção aos torcedores que moram nos estados de Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia, a transmissão só começa a partir das 14h30, em seu horário local.

Iporá x Jogo do Atlético GO

O Iporá venceu o Morrinhos na primeira rodada do Campeonato Goiano, mas perdeu para o CRAC no fim de semana, diante da segunda rodada fora de casa. O elenco ocupa a quinta posição da tabela com 3 pontos, e por isso vai buscar o triunfo nesta quarta para tentar alcançar as primeiras colocações.

Escalação do Iporá: Luiz Henrique Moura; Samuel Balbino, Talis Silva, Rodrigo, Gustavo Henrique; Iago Pereira, Bosco, Pedro Bambú; Wellington, Danilo Bala e Henrique.

Do outro lado, o Atlético se mantém na liderança do Campeonato Goiano com 6 pontos, logo depois de vencer os dois compromissos da primeira etapa na temporada. O time venceu o Grêmio Anápolis e o Goiás em clássico no fim de semana.

Mesmo fora de casa nesta quarta-feira é o grande favorito a somar os 3 pontos.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Emerson Santos, Jefferson; Rhaldney, Baralhas, Airton, Shaylon; Luiz Fernando e Igor Torres.

🗒🇹🇹RELACIONADOS PARA ENFRENTAR O IPORÁ! Confira os 20 relacionados pelo técnico Eduardo Souza para a terceira rodada do #Goianão2023 !#DragãoDoBrasil#Dragão2023 pic.twitter.com/Zb6affqhoZ — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 18, 2023

Jogos da terceira rodada do Campeonato Goiano

Pela terceira rodada do Campeonato Goiano, confira a programação de jogos na semana, além do jogo do Atlético GO hoje.

15h30 - Iporá x Atlético GO

15h30 - Inhumas x Goiânia

19h30 - Grêmio Anápolis x Aparecidense

19h30 - CRAC x Vila Nova

20h - Goianésia x Morrinhos

19h30 - Goiás x Anápolis (Quinta-feira, 19/01)

