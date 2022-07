Quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo? Veja ranking

A artilharia da Copa do Mundo é um título bem cobiçado por vários jogadores. Afinal, é uma importante conquista no topo do futebol mundial. Mas, quem será o maior artilheiro da Copa do Mundo? Existe um ranking para tal conquista?

Se considerar o futebol masculino e feminino na disputa de maior artilheiro da Copa do Mundo, o título é brasileiro. Marta detém a maior conquista de artilharia em Mundiais. No futebol masculino, o título é do alemão Miroslav Klose. Veja como fica o ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo.

Miroslav Klose: maior artilheiro da Copa do Mundo

O maior artilheiro da Copa do Mundo é o ex-jogador alemão Miroslav Klose. O atacante atuou no futebol de 2001 até 2014, e participou de quatro Copas do Mundo.

Em 2002, quando foi convocado pela primeira vez para jogar pela Seleção Alemã, marcou cinco gols na Copa do Mundo. Klose ficou famoso pelo seus gols de cabeça e toda vez que comemorava o tento, dava um mortal para frente em campo.

Naquele ano, o jogador conquistou a Bola de Prata, sendo o segundo melhor marcador da competição. Perdeu apenas para Ronaldo, que fez oito tentos e vivia seu auge na Seleção Brasileira.

Na Copa de 2006, Klose também marcou cinco tentos, mas dessa vez foi coroado como maior artilheiro da Copa do Mundo daquele ano. Vale destacar que mesmo perdendo para a Itália na semifinal, o atleta teve desempenho bom o suficiente nas fases iniciais para conquistar a artilharia. Ao final do torneio, recebeu o prêmio Bola de Ouro, concedido pela FIFA.

Em 2010, Klose chegou ao Mundial com o intuito de conquistar o título de maior artilheiro da Copa do Mundo de todas as edições, título que era concedido a Ronaldo, até então. Enquanto Klose tinha marcado 10 tentos, o Fenômeno tinha 15. Se viesse com o mesmo desempenho dos anos anteriores, o jogador igualava na pontuação.

Para Klose, no entanto, 2010 não foi o seu ano de virar o maior artilheiro da Copa do Mundo. Marcou apenas quatro tentos na competição. Somente em 2014, durante o seu último Mundial, Klose marcou o que faltava para ultrapassar o jogador brasileiro.

Hoje em dia, além do título de maior artilheiro da Copa do Mundo, Klose também tem a curiosa conquista de ter sido um dos poucos jogadores a alcançar três medalhas diferentes em Copas do Mundo. Em 2002, conquistou a medalha de prata; em 2006, conquistou o bronze e, em 2014, teve, enfim, o ouro.

Entre os jogadores brasileiros, quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo?

Ronaldo não tem o apelido de “Fenômeno” à toa. O craque fez grandes conquistas no futebol brasileiro e, claro, a artilharia ficou por conta dele. Ronaldo é o segundo maior artilheiro da Copa do Mundo, atrás apenas do alemão Klose. Até 2014, essa liderança era do brasileiro, com 15 tentos pelo Brasil nos Mundiais. O atleta atuou na Seleção Brasileira de 1993 até 2011, quando teve a despedida da seleção em amistoso contra a Romênia. Ronaldo foi eleito ainda o Melhor do Mundo pela FIFA em três anos: 1996, 1997 e 2002. Nessa época ele vivia o auge da sua carreira.

Outro jogador que está entre os melhores artilheiros da Copa do Mundo é Pelé. Apelidado de Rei do Futebol, o ex-jogador conquistou 12 tentos em Copas do Mundo.

Apesar de ter sido ultrapassado na artilharia do Mundial, o craque é considerado o maior goleador da história do futebol, com 1283 gols em 1363 jogos (jogos oficiais e não oficiais). O recorde é estampado no Guinness Book – Livro de Recordes.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo: veja top 11 dos jogadores brasileiros

Ronaldo – 16 gols

Pelé – 12 gols

Ademir de Menezes – 9 gols

Vavá – 9 gols

Jairzinho – 9 gols

Leônidas da Silva -8 gols

Rivaldo – 8 gols

Careca – 7 gols

Neymar – 6 gols

Rivellino – 6 gols

Bebeto – 6 gols

Maior artilheiro da Copa do Mundo – ranking dos jogadores

Já sabemos que Klose e Ronaldo lideram o ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. Mas que jogador fecha esse pódio?

Em terceiro lugar nesse ranking vem outro jogador alemão: Gerd Muller. O ex-atleta é considerado o maior centroavante da história do futebol europeu e compõe a lista dos melhores do mundo. Não à toa, marcou 14 tentos na Copa do Mundo e faz parte da lista dos maiores artilheiros na competição.

Muller foi o maior artilheiro da Copa do Mundo de 1970, marcando 10 gols. Os outros quatro tentos que preenchem a sua lista de goleadas veio em 1974, quando levou à Alemanha o título do Mundial. Vale lembrar que Muller era o primeiro da lista de artilharia até 2006, quando foi superado por Ronaldo Fenômeno.

Logo atrás de Gerd Muller, vem o francês Just Fontaine, com 13 tentos em Copas do Mundo. O ex-jogador brilhou no futebol da França e, na Copa de 1958, conseguiu o feito inédito: marcou 13 gols em apenas seis jogos.

O marco, além de lhe colocar como o maior artilheiro da Copa do Mundo na época, lhe deu o título também de maior artilheiro em uma única Copa do Mundo, conquista essa que nunca lhe foi tirada. Até hoje, Fontaine é considerado o jogador a marcar mais gols em uma única edição.

Veja quem são os 20 maiores artilheiros da Copa do Mundo:

Miroslav Klose – 16 gols (Alemanha)

Ronaldo – 15 gols (Brasil)

Gerd Muller – 14 gols (Alemanha)

Just Fontaine – 13 gols (França)

Pelé – 12 gols (Brasil)

Sándor Kocsis – 11 gols (Hungria)

Jurgen Klinsmann – 11 gols (Alemanha)

Helmunt Rahn – 10 gols (Alemanha)

Gary Lineker – 10 gols (Inglaterra)

Gabriel Batistuta – 10 gols (Argentina)

Teófilo Cubilllas – 10 gols (Peru)

Thomas Muller – 10 gols (Alemanha)

Grzergorz Lato – 10 gols (Polônia)

Ademir de Menezes – 9 gols (Brasil)

Eusébio – 9 gols (Portugal)

Christian Vieri – 9 gols (Itália)

Vavá – 9 gols (Brasil)

David Villa – 9 gols (Espanha)

Paolo Rossi – 9 gols (Itália)

Jairzinho – 9 gols (Brasil)

Maior artilheira da Copa do Mundo Feminina

Marta é a maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A atacante brasileira já marcou 17 gols na sua história, sendo o último deles marcado diante da Itália no Mundial da França.

Ao marcar o 17º gol, Marta, inclusive, ultrapassou Miroslav Klose no ranking de maior artilheiro da Copa do Mundo, se contarmos tanto o futebol masculino quanto o feminino.

A camisa 10 da seleção brasileira, além do título de artilheira, se tornou a primeira a marcar gols nas cinco edições da Copa do Mundo em que participou (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019). Se no futebol Pelé é considerado o rei, Marta, por outro lado, é chamada por muitos de rainha.

Entre os recordes de Marta no futebol, vale destacar também os títulos de Melhor do Mundo. A atacante brasileira foi eleita seis vezes campeã e digna do Bola de Ouro.

Ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo Feminina de Futebol:

Atrás de Marta, quem segue no ranking de artilharia da Copa do Mundo é a alemã Birgit Prinz e a norte-americana Abby Wambach, ambas com 14 gols em Mundiais. A quarta colocada é a também norte-americana Michelle Akers, com 12 gols.

1 – Marta – 17 gols (Brasil)

2 – Birgit Prinz – 14 gols (Alemanha)

3 – Abby Wambach – 14 gols (EUA)

4 – Michelle Akers – 12 gols (EUA)

5 – Sun Wen – 11 gols (China)

6 – Bettina Wiegmann – 11 gols (Alemanha)

7 – Cristiane – 11 gols (Brasil)