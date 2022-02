Jogo do Bayern de Munique hoje: onde assistir DE GRAÇA e horário 20/02

O jogo do Bayern de Munique hoje é válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, diante do Greuther Fürth, com a bola rolando neste domingo, 20/02, a partir das 11h30 (Horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Confira a seguir as principais informações sobre a partida da Bundesliga.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique e Greuther Fürth hoje vai passar no canal BAND e streaming OneFootball, a partir das 11h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming está disponível de graça tanto no site (www.onefootball.com) como pelo aplicativo para Android e iOS. Basta baixar, procurar pelo jogo e assistir.

Data: 20/02/2022

Horário: 11h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Transmissão: BAND e OneFootball

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Bayern entra em campo neste domingo depois empatar pelo jogo de estreia nas oitavas de final da Champions League contra o Salzburg. Pelo Campeonato Alemão, o grupo segue em primeiro lugar com 52 pontos, isto é, tem a vantagem de seis pontos contra o segundo colocado, podendo aumentar se vencer o confronto.

Enquanto isso, o Greuther se mantém na lanterna da Bundesliga mesmo depois de vencer a última partida. Com 13 pontos, o clube contabiliza três vitórias, quatro empates e quinze derrotas, ou seja, precisa do resultado hoje se quiser permanecer na elite.

Escalação de Bayern de Munique x Greuther Fürth

O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Davies, Goretzka e Neuer.

Do outro lado, Funk e Kehr são desfalques.

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez; Kimmich, Sabitzer, Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski

Greuther Fürth:Linde; Meyerhöfer, Griesbeck, Viergever, Itter; Seguin, Christiansen, Tillman; Dudziak, Leweling, Hrgota

Confira os momentos do último jogo entre Bayern de Munique x Greuther Fürth.

Jogos do Campeonato Alemão

Confira os resultados e quais jogos vão acontecer neste fim de semana pela 23ª rodada do Campeonato Alemão pela temporada.

Mainz 3 x 2 Bayer Leverkusen

Augsburg 1 x 2 Freiburg

Arminia 1 x 0 Union Berlin

Wolfsbug 1 x 2 Hoffenheim

Stuttgart 1 x 1 Bochum

Colônia 1 x 0 Eintrach Frankfurt

Domingo (20/02):

Bayern de Munique x Greuther Furth – 11h30

Borussia Dortmund x Borussia M. – 13h30

Hertha Berlin x RB Leipzig – 15h30

