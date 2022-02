Saiab qual é a data do encerramento das Olimpíadas de Inverno. Foto: Reprodução / Olympics Oficial @Olympics

Competição teve início em 4 de fevereiro em Pequim, na China, com mais de três mil atletas competindo

Quando termina as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022?

Quando termina as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022?

Foram duas semanas de grandes disputas entre a neve e o gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China. Os três mil atletas mandaram ver desde os esportes radicais como o snowboard até a patinação artística, a modalidade favorita do público. Agora, resta saber quando termina as Olimpíadas de Inverno e quando será realizada a cerimônia de encerramento.

Quando termina as Olimpíadas de Inverno 2022?

As Olimpíadas de Inverno em Pequim vão terminar em 20 de fevereiro de 2022, no domingo, com a cerimônia de encerramento acontecendo na parte da manhã, às nove da manhã pelo horário de Brasília.

Fechando a programação, a madrugada de sábado para domingo ainda apresenta as finais de bobslead, esqui cross-country e hóquei no gelo masculino.

São quinze modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno, sendo Biatlo, Bobslead, Combinado Nórdico, Curling, Esqui Alpino, Esqui cross-country, Esqui Estilo Livre, Hóquei no gelo, Skeleton, Snowboard, Patinação de velocidade em pista curta, Patinação de velocidade, Patinação artística e Luge.

Três mil atletas competiram durante as duas semanas em Pequim, entre a neve e o gelo, tornando o caminho até o pódio cada vez mais acirrado e principalmente emocionante de se assistir.

Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de Inverno

A cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2022 vai acontecer no próximo domingo, 20 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Pequim, ou “Ninho do Pássaro” como é conhecido.

Como em todos os anos, a bandeira Olímpica será passada para os prefeitos das cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Além disso, assim como foi na abertura, a apresentação do encerramento também promete muita música, danças, luzes e espetáculos pirotécnicos para mostrar mais sobre a cultura chinesa ao público de casa. O diretor de cinema chinês Zhang Yimou também será o responsável por dirigir o encerramento.

Os três mil atletas estarão presentes nas arquibancadas para acompanhar de perto a festa e também o desfile de bandeiras. Devido ao Covid-19, turistas e visitantes não poderão comparecer ao estádio.

Por fim, o evento também terá o discurso do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarando o fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, enquanto a chama olímpica será apagada para ser reacendida somente nos próximos eventos.

Quando de medalhas das Olimpíadas de Inverno

Constantemente atualizado, o quadro de medalhas mostra o domínio da Noruega, a maior nação nos esportes de neve e gelo em toda a história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Até o momento, o país nórdico lidera o quadro de medalhas com 15 ouros, 8 prata e 11 bronze, totalizando 34 medalhas conquistadas em toda a competição. Até o fim dos Jogos, o número pode aumentar.

Em segundo e terceiro lugar estão Alemanha e Estados Unidos com 10 e 8 medalhas de ouro respectivamente.

O Brasil, por ser um país tropical e que não possui tradição nos esportes de inverno, não pontuou e também não aparece entre os primeiros do pódio. A seguir, confira o top10 do quadro de medalhas em Pequim.

Noruega – 15 ouros, 8 pratas e 11 bronzes – 34 medalhas Alemanha – 10 ouros, 7 pratas e 5 bronzes – 22 medalhas Estados Unidos – 8 ouros, 8 pratas e 5 bronzes – 21 medalhas China – 8 ouros, 4 pratas e 2 bronzes – 14 medalhas Holanda – 7 ouros, 5 pratas e 4 bronze – 16 medalhas Suécia – 7 ouros, 5 pratas e 4 bronzes – 16 medalhas Suíça – 7 ouros, 2 pratas e 5 bronzes – 14 medalhas Áustria– 6 ouros, 7 pratas e 4 bronzes – 17 medalhas ROC – 5 ouros, 9 pratas e 13 bronzes – 27 medalhas França – 5 ouros, 7 pratas e 2 bronzes – 14 medalhas Brasil – 0 ouros, 0 pratas e 0 bronzes – 0

Leia também:

Próximo jogo do Corinthians contra RB Bragantino ganha nova data