Jogo do Corinthians feminino hoje contra o Boca Juniors: onde assistir ao vivo (15/10)

Nessa terça-feira, 15 de outubro, tem jogo do Corinthians feminino contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores. A partida acontece no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai, a partir das 17h (horário de Brasília), e com transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino hoje, 9, contra o Libertad, vai ter transmissão em cinco canais, entre pagos e gratuitos: Sportv (TV fechada), BandSports (TV fechada), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube), Meu Timão (YouTube) e Pluto TV.

O jogo reúne os times do grupo A, que tem As Brabas, Boca Juniors, Adiffem (VEN) e o Libertad (PAR). Os dois primeiros colocados de cada grupo seguem na competição com as quartas de final.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Lelê; Paulinha, Dani Arias, Mariza e Isabela; Carol Nogueira, Duda Sampaio, Juliana Ferreira e Gabi Zanotti; Eudimilla Rodrigues e Millene.

O Boca tem Oliveros; Cruz, Masagli, Baccaro e Stabile; Preininger, Benitez, Sasaki, Celeste dos Santos e Arias; Troncoso.

