Onde vai passar o jogo do Cruzeiro e Vila Nova hoje na Copa do Brasil

Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira, 22, em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h, horário de Brasília, no Serra Dourada, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje.

Tem onde assistir o jogo do Cruzeiro?

Procurando onde assistir o jogo do Cruzeiro? O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão no SporTV e Premiere.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view precisa ser comprado por valor extra na mensalidade. O GloboPlay, serviço de streaming, dá a opção do torcedor assistir ambos os canais pelo aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 22 de maio de 2025

Local: Serra Dourada

Transmissão: SporTV, Premiere e GloboPlay

Qual é a provável escalação de Cruzeiro x Vila Nova?

Abaixo, as prováveis escalações para o duelo:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Bolasie) e Kaio Jorge (Gabigol).

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, João Vieira (Miticov) e Dodô; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede

Quanto os times ganham com a classificação para as oitavas

A premiação da Copa do Brasil 2025 nas oitavas de final é de R$ 3 milhões por time. Dezesseis times podem se classificar da terceira para as oitavas de final. Depois, somente oito equipes seguem para as quartas de final.

As oitavas de final tem jogos no dia 30 de julho (jogos de ida) e em 6 de agosto (jogos de volta).

As quartas de final serão em 27 de agosto (jogos de ida) e 11 de setembro (jogos de volta). As semifinais serão em 5 de outubro (jogos de ida) e 19 de outubro (jogos de volta). A final do torneio está prevista para 2 e 9 de novembro.