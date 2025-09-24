Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo (24/09/25)

O time que ganhar nesta noite conquista vaga na semifinal da Sul-Americana

O Atlético Mineiro enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira, 24 de setembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo do Galo nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025 é às 19h (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Atlético-MG hoje

A ESPN e Disney+ transmitem o jogo do Galo contra o Bolívar ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O jogo vale uma vaga na semifinal do torneio e os dois times chegam na mesma situação. Como a partida terminou empatada, a decisão ficou para hoje.

Maiores campeões da Copa Sul-Americana

Até hoje, Boca Juniors, Independiente (Argentina), Athletico PR e Independiente Del Valle são os maiores campeões da Copa Sul-Americana, com dois títulos para cada. A primeira edição, idealizada pela Conmebol, aconteceu em 2002, com a vitória do San Lorenzo, da Argentina, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Logo após os quatro maiores campeões, outras treze equipes também estão na lista, incluindo o Internacional e a Chapecoense.