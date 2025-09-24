Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo (24/09/25)
O time que ganhar nesta noite conquista vaga na semifinal da Sul-Americana
O Atlético Mineiro enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira, 24 de setembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo do Galo nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025 é às 19h (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.
Transmissão do jogo do Atlético-MG hoje
A ESPN e Disney+ transmitem o jogo do Galo contra o Bolívar ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.
Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.
O jogo vale uma vaga na semifinal do torneio e os dois times chegam na mesma situação. Como a partida terminou empatada, a decisão ficou para hoje.
Maiores campeões da Copa Sul-Americana
Até hoje, Boca Juniors, Independiente (Argentina), Athletico PR e Independiente Del Valle são os maiores campeões da Copa Sul-Americana, com dois títulos para cada. A primeira edição, idealizada pela Conmebol, aconteceu em 2002, com a vitória do San Lorenzo, da Argentina, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.
Logo após os quatro maiores campeões, outras treze equipes também estão na lista, incluindo o Internacional e a Chapecoense.
- Boca Juniors (Argentina) – 2 títulos (2004 e 2005)
- Independiente (Argentina) – 2 títulos (2010 e 2017)
- Independiente del Valle (Equador) – 2 títulos (2019 e 2022)
- Athletico-PR (Brasil) – 2 títulos (2018 e 2021)
- LDU Quito (Equador) – 2 títulos (2009 e 2023)
- Racing (Argentina) – 1 título (2024)
- River Plate (Argentina) – 1 título (2014)
- Lanús (Argentina) – 1 título (2013)
- São Paulo (Brasil) – 1 título (2012)
- San Lorenzo (Argentina) – 1 título (2002)
- Internacional (Brasil) – 1 título (2008)
- Santa Fe (Colômbia) – 1 título (2015)
- Cienciano (Peru) – 1 título (2003)
- Pachuca (México) – 1 título (2007)
- Arsenal de Sarandí (Argentina) – 1 título (2007)
- Universidad de Chile (Chile) – 1 título (2011)
- Chapecoense (Brasil) – 1 título (2016)
- Defensa y Justicia (Argentina) – 1 título (2020)