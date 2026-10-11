Futebol

Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Santos; transmissão

Jogo começa às 16h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo galo Foto: Getty
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Atlético-MG e Santos entram em campo neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo do Premiere. O confronto marca um novo encontro entre as equipes após a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana, quando o time mineiro levou a melhor.

O Galo tenta aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras posições da tabela, enquanto o Peixe busca ampliar sua sequência invicta e manter a reação na competição. A ausência de Neymar, que não joga em gramado sintético, é um dos pontos de atenção para a equipe paulista.

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo?

O jogo entre Atlético-MG e Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. O ge também fará o acompanhamento em tempo real, com os principais lances da partida.

O Atlético-MG vem de um empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, fora de casa, resultado definido nos minutos finais. A equipe mineira soma três partidas sem perder no Brasileirão, com uma vitória e dois empates.

Na rodada anterior, o Galo ocupava a sétima colocação, com 44 pontos, e tenta encurtar a distância para o grupo que disputa vagas na Copa Libertadores de 2027. A proximidade do compromisso pela semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, também pode influenciar as escolhas do técnico Eduardo Domínguez.

Do outro lado, o Santos chega embalado por oito jogos de invencibilidade. Na última partida, a equipe empatou com o Flamengo, em um confronto no qual Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti.

O camisa 10, porém, será ausência diante do Atlético-MG por não atuar em gramados sintéticos. Para compensar o desfalque, o técnico Cuca conta com Gabigol, que soma 23 gols na temporada, além de opções como Philippe Coutinho e Everton Cebolinha.

Prováveis escalações do Galo

O técnico Eduardo Domínguez deve promover mudanças na equipe titular por causa do calendário apertado. O Atlético tem compromisso pela semifinal da Copa Sul-Americana no meio da semana e não poderá contar com Cuello e Tomás Pérez, suspensos.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Léo Duarte e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé, Castaño e Igor Gomes; Minda e Thiago Borbas.

O Santos também terá ausências importantes. Neymar está fora por causa do gramado sintético da Arena MRV, enquanto Escobar não foi relacionado após sentir dores musculares na partida contra o Flamengo. Arthur continua em recuperação.

Provável escalação do Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Oliva, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (ou Rollheiser); Everton Cebolinha e Gabigol.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras online e escalações do dérbi

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras online e escalações do dérbi…

grenal hoje

Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter (11/10)

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Fluminense e escalações (11/10/26)

horário grenal

Confira o horário do GreNal 455 no Brasileirão 2026

Onde assistir Real Madrid x Villarreal

Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Villarreal hoje: única forma de transmissão

gere uma imagem realista do jogo da argentina

Onde vai passar o jogo da Argentina hoje na despedida do Messi: transmissão de graça

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes