Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Santos; transmissão

Atlético-MG e Santos entram em campo neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo do Premiere. O confronto marca um novo encontro entre as equipes após a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana, quando o time mineiro levou a melhor.

O Galo tenta aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras posições da tabela, enquanto o Peixe busca ampliar sua sequência invicta e manter a reação na competição. A ausência de Neymar, que não joga em gramado sintético, é um dos pontos de atenção para a equipe paulista.

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo?

O jogo entre Atlético-MG e Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. O ge também fará o acompanhamento em tempo real, com os principais lances da partida.

O Atlético-MG vem de um empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, fora de casa, resultado definido nos minutos finais. A equipe mineira soma três partidas sem perder no Brasileirão, com uma vitória e dois empates.

Na rodada anterior, o Galo ocupava a sétima colocação, com 44 pontos, e tenta encurtar a distância para o grupo que disputa vagas na Copa Libertadores de 2027. A proximidade do compromisso pela semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, também pode influenciar as escolhas do técnico Eduardo Domínguez.

Do outro lado, o Santos chega embalado por oito jogos de invencibilidade. Na última partida, a equipe empatou com o Flamengo, em um confronto no qual Neymar marcou duas vezes em cobranças de pênalti.

O camisa 10, porém, será ausência diante do Atlético-MG por não atuar em gramados sintéticos. Para compensar o desfalque, o técnico Cuca conta com Gabigol, que soma 23 gols na temporada, além de opções como Philippe Coutinho e Everton Cebolinha.

Prováveis escalações do Galo

O técnico Eduardo Domínguez deve promover mudanças na equipe titular por causa do calendário apertado. O Atlético tem compromisso pela semifinal da Copa Sul-Americana no meio da semana e não poderá contar com Cuello e Tomás Pérez, suspensos.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Léo Duarte e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé, Castaño e Igor Gomes; Minda e Thiago Borbas.

O Santos também terá ausências importantes. Neymar está fora por causa do gramado sintético da Arena MRV, enquanto Escobar não foi relacionado após sentir dores musculares na partida contra o Flamengo. Arthur continua em recuperação.

Provável escalação do Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Oliva, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (ou Rollheiser); Everton Cebolinha e Gabigol.