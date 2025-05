Jogo do Galo hoje: onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG (18/05/25)

Neste domingo, 18 de maio, Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo mais um clássico de 2025. O jogo do galo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 20h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro?

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG no Brasileirão ocorre hoje, 18 de maio de 2025, com transmissão ao vivo pela Amazon Prime.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Quem vai ser escalado do Cruzeiro x Atlético-MG

O Cruzeiro vem com Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Já o Galo tem Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Hulk.

Quem tem mais vitórias no clássico?

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram 74 vezes no Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG venceu 28 partidas, o Cruzeiro venceu 23, e houve 23 empates.

Nos últimos dez clássicos pelo Brasileirão, o Atlético-MG manteve uma vantagem significativa, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota para o Cruzeiro.