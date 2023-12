Quantas vezes o Cruzeiro foi rebaixado no Brasileirão até hoje?

Em seus 102 anos de história, o Cruzeiro coleciona títulos nacionais e internacionais que o colocam na prateleira de grandes clubes do futebol brasileiro. Em contrapartida, o time mineiro tem um rebaixamento no Campeonato Brasileiro, episódio que os torcedores guardam na memória.

Cruzeiro foi rebaixado uma vez no Brasileirão

O primeiro rebaixamento do Cruzeiro aconteceu em 2019 após terminar em 17º lugar na classificação e apenas 36 pontos, conquistados em sete vitórias, 15 empates e 16 derrotas. Naquele ano, CSA, Chapecoense e Avaí também caíram para a segunda divisão.

O Cruzeiro começou o Brasileirão com Mano Menezes, mas o técnico acabou demitido em agosto de 2019. Rogério Ceni foi contratado para a substituição, só que nessa altura a pressão era grande e um mês depois ele acabou desligado do time. Abel Braga foi a nova aposta do clube, só que em novembro o profissional foi mandado embora.

Após somar três técnicos em 4 meses, Adílson Batista assumiu o comando do time, mas já era tarde demais e o Cruzeiro foi rebaixando pela primeira vez em sua história. No elenco estava grandes nomes do futebol, como Thiago Neves, Rodriguinho, o goleiro Fábio, Fred, Léo, Jadson, Pedro Rocha e Orejuela. Mesmo assim, a queda foi decretada.

A estreia do Cabuloso aconteceu em 27 de abril, em derrota para o Flamengo por 3 a 1. O elenco mineiro se recuperou na segunda rodada ao vencer o Ceará por 1 a 0, em casa. A partir daí, a campanha do Cruzeiro se tornou irregular e os problemas começaram a aparecer.

O time fechou o primeiro turno dentro da zona de rebaixamento, em 17º com apenas 18 pontos, conquistados em quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. No returno, estreou com derrota para o Flamengo, 2 a 1, onde chegou a ficar seis rodadas sem ganhar.

A queda do Cruzeiro para a segunda divisão foi decretada na última rodada, 08 de dezembro, no Mineirão. Na ocasião, o Palmeiras venceu o time mineiro por 2 a 0, com gols de Zé Rafael e Dudu, e fechou o caixão.

Em meio ao baixo rendimento em campo, surgiram polêmicas em relação ao comando do clube, que chegou a ter uma dívida de R$ 394 milhões.

Em 2020, com crise dentro e fora de campo, o Cruzeiro iniciou a Série B com menos seis pontos após punição da FIFA pelo time não cumprir o pagamento da dívida do clube com o Al Wahda, sobre o empréstimo de Denilson. Ao fim da temporada, o elenco não conseguiu o acesso para a elite e até ficou ameaçado de ir para a Série C, terminando em 11º com 49 pontos, conquistados em 14 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.

No ano de 2021, novamente o elenco ficou sem o acesso, em 14º com 48 pontos, somados em 10 vitórias, 18 empates e 10 derrotas.

Quando o Cruzeiro voltou para a Série A?

O Cruzeiro conquistou o título da Série B do Brasileirão e o acesso à Série A em 2022, após três anos na segunda divisão. Naquele ano, a Raposa carimbou o passaporte e voltou para a elite do Campeonato Brasileiro ao lado de Grêmio, Bahia e Vasco, em uma das temporadas mais acirradas da história.

O caminho do time mineiro até a Série A começou em dezembro de 2021, quando Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do Azul Celeste e ídolo da Seleção Brasileira, confirmou o acordo de compra do Cruzeiro, transformando o clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol.

Em janeiro de 2022, a diretoria do Cruzeiro anunciou Paulo Pezzolano como o novo treinador. O time perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro e, em 08 de abril, estreou na Série B com derrota para o Bahia, 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Venceu o Brusque na segunda rodada e, a partir daí, anotou 10 partidas de invencibilidade.

O Cruzeiro terminou o primeiro turno na liderança, com 42 pontos em 13 vitórias, três empates e três derrotas, a melhor campanha no campeonato. Figuras como Luvannor, Bruno Rodrigues, Wagner e o goleiro Rafael Cabral se destacaram ao longo da temporada.

No segundo turno, o time azul celeste se manteve na liderança e, em 21 de setembro, venceu o Vasco por 3 a 0, no Mineirão, para celebrar o acesso mais rápido da história do Brasileirão. Nove dias depois, foi campeão da Série B sem entrar em campo.

A Raposa fechou a sua participação na Série B do Brasileirão em primeiro lugar, com 78 pontos, conquistados em 23 vitórias, nove empates e seis derrotas. Na contramão, caíram da primeira para a segunda divisão as equipes de Ceará, Atlético GO, Avaí e Juventude.

Quais são os times que mais foram rebaixados no Brasileirão?

Confira a lista atualizada até dezembro de 2023 com os clubes que mais vezes foram rebaixados, de acordo com o jornal Lance. O Cruzeiro está na lista, mas está longe de ser o clube que mais vezes caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O América Mineiro, Goiás e o Coritiba são os times com mais quedas, sete cada. O América, de Belo Horizonte, foi para a Série B do Brasileirão em 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e em 2023, enquanto o Coritiba caiu em 1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020 e 2023. Já o Goiás caiu em 1982, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020 e 2023.

O Palmeiras, maior campeão brasileiro, contabiliza dois rebaixamentos, enquanto o Vasco, um dos mais tradicionais elencos do Brasil, caiu quatro vezes. Do outro lado, Flamengo, Santos e São Paulo comandam o clube dos que nunca caíram para a segundona.

Confira a lista atualizada até novembro de 2023 dos clubes que mais vezes foram rebaixados, de acordo com o jornal Lance.

7 rebaixamentos:

América MG (1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018 e 2023)

Coritiba (1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020 e 2023)

Goiás (1982, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020 e 2023)

6 rebaixamentos:

Sport (1989, 2002, 2009, 2012, 2018 e 2021)

Vitória (1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018)

5 rebaixamentos:

Santa Cruz (1988, 1993, 2001, 2006 e 2016)

Avaí (2011, 2015, 2017, 2019 e 2022)

4 rebaixamentos:

Bahia (1997, 2003, 2014 e 2021)

Criciúma (1988, 1997, 2004 e 2014)

Vasco (2008, 2013, 2015 e 2020)

Fortaleza (1983, 1993, 2003 e 2006)

3 rebaixamentos:

Athletico PR (1989, 1993 e 2011)

Botafogo (2002, 2014 e 2020)

Paysandu (1983, 1995 e 2005)

Ponte Preta (2006, 2013 e 2017)

Portuguesa (2002, 2008 e 2013)

Juventude (1999, 2007 e 2022)

Ceará (1993, 2011 e 2022)

Atlético GO (2012, 2017 e 2022)

Náutico (1994, 2009 e 2013)

Paraná (1999, 2007 e 2018)

América RN (1982, 1998 e 2007)

CSA (1982, 1983 e 2019)

Grêmio (1991, 2004 e 2021)

Guarani (1989, 2004 e 2010)

Joinville (1982, 1983 e 2015)

Figueirense (2008, 2012 e 2016)

2 rebaixamentos:

Botafogo SP (1999 e 2001)

Bragantino (1996 e 1998)

Chapecoense (2019 e 2021)

Ferroviário (1982 e 1983)

Fluminense (1996 e 1997)

Gama (1999 e 2002)

Palmeiras (2002 e 2012)

1 rebaixamento:

Cruzeiro (2019)

Internacional (2016)

Corinthians (2007)

América RJ (1988)

Santo André (2009)

Juventus (1983)

Brasília (1983)

Brasiliense (2005)

Remo (1994)

Moto Club (1983)

Treze

