Jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo? Transmissão ao vivo (11/03)

Pela última rodada do Campeonato Gaúcho, as equipes de Ypiranga e Grêmio se enfrentam neste sábado

Com folga na liderança do Campeonato Gaúcho, o Grêmio apenas cumpre tabela neste sábado, 11/03. No Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, o Tricolor visita o Ypiranga pela última rodada às 16h30 (horário de Brasília). O jogo do Grêmio tem transmissão na TV aberta e também no streaming.

Com 28 pontos, o Tricolor Gaúcho é líder absoluto sem perder na primeira fase. O Ypiranga, por outro lado, precisa da vitória neste sábado para carimbar o passaporte até a semifinal da competição.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio terá transmissão da Globo (RS), Premiere e GloboPlay ao vivo neste sábado. Com transmissão no canal aberto e nas operadoras de TV por assinatura, o torcedor tem diferentes maneiras de acompanhar a última rodada.

Para todo o estado do Rio Grande do Sul, a Rede Globo vai exibir o duelo entre Ypiranga e Grêmio neste sábado ao vivo e de graça. O torcedor não precisa se preocupar, é só sintonizar o canal e curtir do sofá de casa. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora.

Quem mora em outros estados pode ligar o pay-per-view e ver tudo pelo sinal da TV fechada. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Mas para quem gosta de ver tudo na internet, é só sintonizar o GloboPlay. Quem mora no estado do RS pode ver as imagens sem ser assinante.

Arbitragem

O árbitro Francisco Soares Dias é quem vai apitar o jogo do Grêmio contra o Ypiranga neste sábado, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. Os assistentes vão ser Lucio Beiersdorf Flor e Cassio Pires Dornelles, com o quarto árbitro Sergio Eduardo dos Santos Moraes.

O técnico de arbitragem vai ser Nairon Oberto da Silva.

Escalações do Ypiranga x Grêmio

Como é o último jogo da primeira fase no Campeonato Gaúcho, os elencos devem contar com reservas ao lado de titulares.

Escalação do jogo do Grêmio: Adriel - Goleiro;

Fábio - Lateral,

Bruno Alves - Zagueiro,

Kannemann - Zagueiro,

Reinaldo - Lateral;

Villasanti - Volante,

Pepê - Volante,

Cristaldo - Meia,

Bitello - Meia;

Vina - Meia,

Luis Suárez - Atacante.

Escalação do jogo do Ypiranga: Allan - Goleiro;

Gedeílson - Lateral,

Robson - Zagueiro,

Windson - Zagueiro,

Patric Calmon - Lateral;

Clayton - Volante,

Lorran - Volante,

Matheuzinho - Meia;

Erick - Atacante,

Bruno Baio - Atacante.

Adversário do Grêmio na semifinal.

Já classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai enfrentar o quarto colocado da classificação na semifinal. Com folga, o Tricolor é o líder com 28 pontos conquistados em nove vitórias e um empate.

Ypiranda, Caxias e Juventude são os favoritos na briga pelas últimas vagas na semifinal. Isso significa que o oponente do Grêmio vai sair destes três elencos.

Os jogos da semifinal ainda não tem data marcada.

