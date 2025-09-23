Jogo do Real Madrid hoje: onde vai passar Real Madrid x Levante na LaLiga

O Real Madrid visita Valência para enfrentar o Levante nesta terça-feira, 23, três dias antes do decisivo clássico de Madri contra o Atlético, que será o primeiro verdadeiro desafio de Xabi Alonso na temporada 2025-26. No entanto, nunca foi fácil para os merengues enfrentar o Levante fora do Santiago Bernabéu, então os jogadores terão que se virar e não olhar para frente se quiserem os três pontos.

Onde assistir o jogo do Real Madrid

A partida entre Levante e Real Madrid, pela La Liga 2025-26, será transmitida ao vivo pelo Disney+. Não haverá transmissão televisiva da partida no país.

A escalação do Real tem Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappé.

O Levante deve escalar Ryan, Toljan, Elgezabal, Matias, Manu, Martinez, Rey, Alvarez, Olasagasti, Romero, Eyong.

Onde: Valência, Espanha

Estádio: Estadi Ciutat de Valência

Data: terça-feira, 23 de setembro

Horário de início: 16h

Árbitro: Isidro Díaz de Mera

Como é o Campeonato Espanhol?

A LaLiga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939. O campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.