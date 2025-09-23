Futebol

Jogo do Real Madrid hoje: onde vai passar Real Madrid x Levante na LaLiga

Saiba onde assistir, horário e escalação do Real nesta terça-feira, 23 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Jogo do Real Madrid hoje Foto: Getty Images

O Real Madrid visita Valência para enfrentar o Levante nesta terça-feira, 23, três dias antes do decisivo clássico de Madri contra o Atlético, que será o primeiro verdadeiro desafio de Xabi Alonso na temporada 2025-26. No entanto, nunca foi fácil para os merengues enfrentar o Levante fora do Santiago Bernabéu, então os jogadores terão que se virar e não olhar para frente se quiserem os três pontos.

Onde assistir o jogo do Real Madrid

A partida entre Levante e Real Madrid, pela La Liga 2025-26, será transmitida ao vivo pelo Disney+. Não haverá transmissão televisiva da partida no país.

A escalação do Real tem Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Mastantuono, Vinicius, Mbappé.

O Levante deve escalar Ryan, Toljan, Elgezabal, Matias, Manu, Martinez, Rey, Alvarez, Olasagasti, Romero, Eyong.

  • Onde: Valência, Espanha
  • Estádio: Estadi Ciutat de Valência
  • Data: terça-feira, 23 de setembro
  • Horário de início: 16h
  • Árbitro: Isidro Díaz de Mera

Como é o Campeonato Espanhol?

A LaLiga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939. O campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Jeddah Club na Copa do Rei hoje com CR7

Resultado Bola de Ouro 2025: Ousmane Dembélé é eleito melhor do mundo

Que horas vai ser a Bola de Ouro 2025 e onde assistir hoje

Veja a chance do Sport ser rebaixado para série B em 2025

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Sport ao vivo (21/09/25)

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Riyadh no Saudita sábado com CR7

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes