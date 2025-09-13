Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Famalicão no Português

Veja como assistir o jogo do vice e terceiro colocado do Português neste sábado

Tem jogo do Sporting e Famalicão nesta sexta-feira, 13 de setembro, em duelo da quinta rodada do Campeonato Português. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília) e será no Estádio Municipal.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nesse sábado vai ter transmissão ao vivo na ESPN e na Disney+, a partir das 16h30. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante.

Ainda para o Brasil, Não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Escalação

Famalicão deve escalar os jogadores Lazar Carevic, Justin De Haas, Rodrigo Pinheiro, Leonardo Realpe, Pedro Bondo Francisco, Gustavo Sá, Tom Van De Looi, Mathias De Amorim, Marcos Peña, Simon Elisor e Marcos Vinícius Lopes Moura. Técnico: Hugo Oliveira.

O Sporting tem a seguinte escalação: Rui Silva, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Ricardo Mangas, Zeno Koen Debast, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Geny Catamo e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

O ano de Luis Suárez

O atacante Luis Suárez, reforço mais caro da história do Sporting, viveu uma noite inesquecível pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O colombiano marcou quatro gols em apenas 25 minutos na vitória por 6 a 3 sobre a Venezuela e não escondeu a emoção: “É um sonho, estive esperando por essa oportunidade há muito tempo e soube aproveitá-la”, disse.

Suárez chegou a Lisboa como substituto de Viktor Gyökeres, vendido ao Arsenal por mais de € 73 milhões (R$ 460 milhões). Para garantir o novo camisa 9, o Sporting desembolsou € 22,5 milhões (R$ 141 milhões) ao Almería. O investimento já mostra retorno: além da atuação histórica pela seleção, ele soma dois gols e duas assistências nos primeiros cinco jogos pelo clube português.

O atacante se tornou apenas o quinto jogador na história das Eliminatórias sul-americanas a marcar quatro vezes em um único jogo.

Agora, Suárez retorna a Portugal em alta para o início da Liga dos Campeões.