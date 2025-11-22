Futebol

Onde assistir o jogo do Sporting x Marinhense hoje e escalação hoje

Sporting chega otimista para a quarta rodada da Taça Portugal

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Sporting Foto: Getty Images

Neste sábado, 22, o Sporting entra em campo contra Marinhense na 4ª rodada da Taça de Portugal. A partida de futebol desse sábado terá transmissão para todo o Brasil partir das 15h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

O Sporting x Marinhense neste 22 de novembro está marcado para começar às 15h (horário de Brasília), e é possível assistir pelo N Sports, disponível gratuitamente no Youtube.

Mais tarde, a partir das 17h, o Porto também entra em campo no mesmo campeonato e a transmissão também é do N Sports.

A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais e prestigiadas do futebol português. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o torneio acontece anualmente desde 1938, com a participação de equipes de diferentes divisões, incluindo os maiores clubes do país e times amadores.

A competição funciona em formato de eliminatórias, onde cada confronto é decidido em jogo único ou em dois jogos, dependendo da fase. O vencedor da Taça de Portugal garante uma vaga na Liga Europa da UEFA, além de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira contra o campeão da Primeira Liga

O Sporting entra em campo hoje com força máxima possível para enfrentar o Marinhense, em duelo que promete movimentar a rodada e atrair a atenção dos torcedores. A equipe de Rúben Amorim chega pressionada por resultado, enquanto o Marinhense tenta surpreender fora de casa. A seguir, veja a escalação do Sporting hoje, a escalação do Marinhense hoje e todas as ausências confirmadas para o confronto.

Escalação do Sporting hoje

O Sporting vai a jogo com um time misto, mas ainda competitivo. Rui Silva está confirmado na baliza. A defesa terá Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo, formando uma linha sólida e jovem.

No meio-campo, Morten Hjulmand divide funções com João Simões. Aberto pelos lados, Geny Catamo e Francisco Trincão tentarão acelerar o jogo, enquanto Pedro Gonçalves aparece como principal articulador ofensivo. Luis Suárez fecha o ataque como referência.

Sporting escalado:

  • Rui Silva
  • Iván Fresneda
  • Gonçalo Inácio
  • Ousmane Diomande
  • Maxi Araújo
  • Morten Hjulmand
  • João Simões
  • Geny Catamo
  • Francisco Trincão
  • Pedro Gonçalves
  • Luis Suárez

Escalação do Marinhense hoje

Do outro lado, o Marinhense chega com seu time habitual, sem desfalques e com total foco em surpreender. A defesa começa com Ohoulo Framelin, Luiz Neto e Rafael Gomes. O meio traz Filipe Oliveira, Ricardo Matias e Gonçalo Batalha, responsáveis por equilibrar o jogo. No ataque, Telmo Watche e João Vieira tentam aproveitar qualquer vacilo da defesa leonina.

Marinhense escalado:

  • Ohoulo Framelin
  • Luiz Neto
  • Rafael Gomes
  • Brahima Diallo
  • Gonçalo Batalha
  • Filipe Oliveira
  • Ricardo Matias
  • Dedé
  • Telmo Watche
  • João Vieira

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

