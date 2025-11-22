Onde assistir o jogo do Sporting x Marinhense hoje e escalação hoje
Sporting chega otimista para a quarta rodada da Taça Portugal
Neste sábado, 22, o Sporting entra em campo contra Marinhense na 4ª rodada da Taça de Portugal. A partida de futebol desse sábado terá transmissão para todo o Brasil partir das 15h (horário de Brasília).
Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?
O Sporting x Marinhense neste 22 de novembro está marcado para começar às 15h (horário de Brasília), e é possível assistir pelo N Sports, disponível gratuitamente no Youtube.
Mais tarde, a partir das 17h, o Porto também entra em campo no mesmo campeonato e a transmissão também é do N Sports.
A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais e prestigiadas do futebol português. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o torneio acontece anualmente desde 1938, com a participação de equipes de diferentes divisões, incluindo os maiores clubes do país e times amadores.
A competição funciona em formato de eliminatórias, onde cada confronto é decidido em jogo único ou em dois jogos, dependendo da fase. O vencedor da Taça de Portugal garante uma vaga na Liga Europa da UEFA, além de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira contra o campeão da Primeira Liga
O Sporting entra em campo hoje com força máxima possível para enfrentar o Marinhense, em duelo que promete movimentar a rodada e atrair a atenção dos torcedores. A equipe de Rúben Amorim chega pressionada por resultado, enquanto o Marinhense tenta surpreender fora de casa. A seguir, veja a escalação do Sporting hoje, a escalação do Marinhense hoje e todas as ausências confirmadas para o confronto.
Escalação do Sporting hoje
O Sporting vai a jogo com um time misto, mas ainda competitivo. Rui Silva está confirmado na baliza. A defesa terá Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo, formando uma linha sólida e jovem.
No meio-campo, Morten Hjulmand divide funções com João Simões. Aberto pelos lados, Geny Catamo e Francisco Trincão tentarão acelerar o jogo, enquanto Pedro Gonçalves aparece como principal articulador ofensivo. Luis Suárez fecha o ataque como referência.
Sporting escalado:
- Rui Silva
- Iván Fresneda
- Gonçalo Inácio
- Ousmane Diomande
- Maxi Araújo
- Morten Hjulmand
- João Simões
- Geny Catamo
- Francisco Trincão
- Pedro Gonçalves
- Luis Suárez
Escalação do Marinhense hoje
Do outro lado, o Marinhense chega com seu time habitual, sem desfalques e com total foco em surpreender. A defesa começa com Ohoulo Framelin, Luiz Neto e Rafael Gomes. O meio traz Filipe Oliveira, Ricardo Matias e Gonçalo Batalha, responsáveis por equilibrar o jogo. No ataque, Telmo Watche e João Vieira tentam aproveitar qualquer vacilo da defesa leonina.
Marinhense escalado:
- Ohoulo Framelin
- Luiz Neto
- Rafael Gomes
- Brahima Diallo
- Gonçalo Batalha
- Filipe Oliveira
- Ricardo Matias
- Dedé
- Telmo Watche
- João Vieira