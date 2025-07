Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Villarreal no Troféu Cinco Violinos

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Villarreal no Troféu Cinco Violinos

Tem jogo do Sporting hoje contra os espanhóis do Villarreal, dia 25 de julho, pelo tradicional Troféu Cinco Violinos. A partida está marcada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Jamor, em Oeiras, Portugal.

Tem como assistir o jogo do Sporting hoje?

A edição de 2025 do Troféu Cinco Violinos acontece nesta sexta-feira (25), mas não terá transmissão para o Brasil. Em Portugal, os fãs podem acompanhar a partida pelo canal Sport TV 1.

Antes do jogo, às 14h30, o clube fará a tradicional apresentação oficial do elenco, com direito a shows de luzes e música.

Como não há transmissão confirmada para o país, uma alternativa é acompanhar pelas redes sociais ou canais de fãs, como YouTube ou Instagram, que podem exibir trechos ou lives não oficiais.

O que é o Troféu Cinco Violinos?

O Troféu Cinco Violinos é um torneio amistoso realizado anualmente pelo Sporting Clube de Portugal antes do início da temporada oficial. Disputado em jogo único, o evento reúne o time de Lisboa e um convidado internacional, geralmente de expressão no futebol europeu. Mais do que um simples confronto de pré-temporada, o troféu presta homenagem a uma das linhas ofensivas mais lendárias da história do clube e do futebol português.

O nome do torneio é uma referência direta a um quinteto que marcou época no Sporting nas décadas de 1940 e 1950: Jesus Correia, Manuel Vasques, Fernando Peyroteo, José Travassos e Albano Pereira. Juntos, os “Cinco Violinos” encantaram com um futebol ofensivo e altamente técnico, conquistando títulos e registrando números impressionantes. Somando mais de 800 gols, o grupo é considerado até hoje uma das formações mais letais do futebol europeu.

A primeira edição do Troféu Cinco Violinos aconteceu em 2012, em Lisboa, com vitória do Sporting sobre o Olympiacos, da Grécia. Desde então, o clube mantém a tradição de organizar o amistoso, geralmente em julho ou agosto, com a presença da torcida e uma atmosfera de festa. Ao longo dos anos, adversários como Fiorentina, Lazio, Valência, Lyon, Villarreal e Wolfsburg já participaram da disputa.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.