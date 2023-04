Quantas Champions o Benfica tem?

No futebol português, o Benfica aparece no topo de maiores campeões. O time tem a sua história consolidada no continente europeu, com grandes nomes que já vestiram a camisa do clube, feitos e recordes que serão lembrados por torcedores, incluindo títulos da Champions League.

Organizada pela UEFA, a Liga dos Campeões é a competição mais importante do futebol europeu. É disputada anualmente por clubes dos mais diferentes países. A orelhuda é o principal objeto de desejo de torcedores.

Benfica tem dois títulos da Champions League

O Benfica venceu duas vezes a Champions, nos anos de 1960/61 e 1961/62. O clube português integra a lista de maiores campeões do torneio, para marcar a história do futebol. Eusébio, ídolo do futebol, foi o grande responsável pelos dois títulos.

O elenco, entretanto, não é o único que contabiliza dois títulos. Também tem o mesmo número de taças os times de Porto, Juventus, Chelsea e Nottingham Forest.

Relembre cada uma das conquistas na Liga dos Campeões.

Elenco português venceu o Barcelona na primeira conquista

Naquela época, a Liga dos Campeões levava o nome de Taça dos Campeões Europeus. Com Eusébio no elenco, o Benfica tinha como principal objetivo desbancar o Real Madrid, cujo time havia vencido cinco troféus seguidos desde a criação do torneio da UEFA.

Apenas vinte e oito times participavam da competição. O Benfica derrotou o Hearts na fase preliminar (5x1 no agregado), depois ganhou do Újpesti Dózsa (7x4 no agregado) na primeira fase, deixou o AGF Aarhus (7x2 no resultado agregado) nas quartas de final e o Rapid Vienna na semifinal (4x1 no placar agregado).

Na grande final, encontrou o Barcelona. Disputada em 31 de maio de 1961, no Estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, o Benfica venceu por 3 a 2, com gols de Águas, Antoni Ramalles e Coluna. Do lado dos espanhois, Kocsis e Czibor marcaram.

O Bicampeão Europeu (1961 e 1962). Consegues nomear este "onze"? #111anos pic.twitter.com/9aiZZMmee2 — SL Benfica (@SLBenfica) February 26, 2015

Benfica derrotou o Real Madrid na final em 1961/62

Desta vez, o elenco português chegou para disputar a Liga dos Campeões como o atual campeão. O time entrou em campo confiante em todas as etapas, pronto para garantir o seu segundo troféu europeu na história.

O clube português esbarrou com o Áustria Vienna logo na primeira fase e, sem maiores problemas, levou a melhor mesmo depois de empatar no primeiro embate (6x2 no agregado). Nas quartas de final, as Águias encontraram o Nuremberg, da Alemanha, mas novamente ganharam sem problemas (6x3 no agregado).

Na semifinal, o Benfica trombou com o Tottenham. O time ganhou o primeiro jogo e, na volta, perdeu para os ingleses, mas ficou com a classificação até a final (4x3 no agregado).

Com Eusébio no elenco, o clube português manteve a confiança. Diante do Real Madrid, a final aconteceu em 2 de maio de 1962, no Estádio Olímpico de Amsterdã, Amsterdã, na Holanda.

O maior campeão da Champions na época não conseguiu deter o Benfica, que goleou por 5 a 3. Os gols foram de Eusébio, dois, Coluna, Águas e Cavém. Do outro lado, Puskas fez os três.

Quantas taças da Champions League tem o Messi?

Quantas finais da Liga dos Campeões o Benfica jogou?

O Benfica disputou sete finais da Champions League em toda a história, mas só venceu duas. O time também aparece na lista de clubes com mais participações em finais da competição da UEFA.

A primeira vez que as Águias conquistaram o passaporte para a final foi na temporada 1960/61, quando o torneio ainda era chamado de Taça dos Campeões Europeus. O time acabou como campeão ao ganhar do Barcelona, assim como em 1961/62 ao vencer o Real Madrid.

Em 1962/63, novamente chegou até a decisão, mas desta vez perdeu para o Milan. Em 64/65, perdeu para outro italiano, a Inter de Milão. Anos se passaram, e o clube português retornou em 1967/68, derrotado pelo Manchester United na prorrogação.

Desde então, o time perdeu a sua hegemonia. Em 1987/88, chegou até a final mas perdeu para o PSV nos pênaltis. Em 1989/90, foi derrotado pelo Milan no tempo normal. Esta foi a última vez em sua história que jogou a decisão do torneio da UEFA.

Benfica 3 x 2 Barcelona - 1960/61

Benfica 5 x 3 Real Madrid - 1961/62

Milan 2 x 1 Benfica - 1962/63

Inter de Milão 1 x 0 Benfica - 1964/65

Manchester United 4 x 1 Benfica - 1967/68

PSV 6 x 5 Benfica (pênaltis) - 1987/88

Milan 1 x 0 Benfica - 1989/90

Leia também: VOTE: quem é o favorito ao título do Brasileirão em 2023?