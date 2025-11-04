Jogos da Champions League hoje: horário e onde assistir terça (04/11/25)
4ª rodada nesta terça-feira apresenta 10 jogos
A maior competição de clubes no mundo do futebol, a Champions League, segue com jogos nesta terça-feira, 4 de novembro. Ao todo, 32 equipes disputam a fase de grupos onde apenas as duas primeiras avançam para a próxima fase em busca da tão sonhada taça da temporada. Confira a programação dos times da Liga dos Campeões hoje e onde assistir.
Jogos da Champions League hoje ao vivo
Nesta terça-feira, 4, estão previstos dez jogos pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. As partidas acontecem às 14h45, 15h15 e 17h.
14h45 (de Brasília)
- Slavia Praha x Arsenal: ao vivo na TNT e HBO Max
- Napoli x Eintracht Frankfurt no Space e HBO Max
15h15 (de Brasília)
- Al-Ittihad x Al Sharjah – transmissão da ESPN 4 e Disney+
17h (de Brasília)
- Liverpool x Real Madrid – ao vivo no SBT, TNT e HBO Max
- PSG x Bayern de Munique — transmissão no Space e HBO Max
- Juventus x Sporting – disponível no HBO Max
- Tottenham x Copenhagen – ao vivo no HBO Max
- Atlético de Madrid x Saint-Gilloise – transmissão exclusiva no HBO Max
- Bodo/Glimt x Monaco ao vivo pelo HBO Max
- Olympiacos x PSV – transmissão no HBO Max
Nesta temporada, o torcedor tem três opções para acompanhar os jogos da Champions. Para começar, o SBT dispõe um jogo por rodada na TV aberta todas as terças-feiras ao vivo.
Entretanto, se você prefere assistir na TV fechada, pode sintonizar os canais TNT e e ESPN. Disney+ e HBO Max, serviços de streaming, também podem ser utilizado para assistir aos jogos da Champions.