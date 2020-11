Barcelona x Osasuna: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Em confronto direto, Barcelona e Osasuna se enfrentam neste domingo (29), às 10h, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Com onze pontos, apenas uma posição separa as duas equipes. Quem vencer, vai para quatorze pontos, aproximando-se das principais colocações do meio da tabela.

Barcelona x Osasuna: onde assistir?

O jogo entre Barcelona e Osasuna possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 10h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O time catalão não vem apresentando o desempenho esperado, principalmente pelos torcedores do clube. Em 14º, com onze pontos, o Barcelona acumula assim três vitórias, dois empates e três derrotas, mas é válido lembrar que possui dois jogos a menos.

Enquanto isso, pela Champions League, o Barça já está classificado. Atualmente, está em primeiro lugar do grupo G, com doze pontos.

Já o Osasuna aparece uma posição atrás do time anfitrião, em 15º, com os mesmos onze pontos. Dessa maneira, possui três triunfos, dois empates e quatro derrotas, mas também com um jogo a menos.

Possíveis escalações de Barcelona x Osasuna

O Barcelona segue sem Ansu Fati, já que machucou-se diante do Betis nesta temporada. Contudo, Messi e de Jong estão de volta ao plantel. Busquests também pode estar de volta, segundo o site oficial do clube.

Entretanto, Piqué, Araújo, Umtiti e Sergi Roberto continuam indisponíveis para Koeman.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; De Jong, Pjanic (Pedri), Dembele; Messi, Coutinho, Griezmann.

Já para os visitantes, o treinador Jagoba Arrasate está sem David García, visto que está afastado por ter tido contato com alguém que testo positivo para covid-19. Além disso, Juan Pérez, Chimy Ávila, Ádrian, Calleri

Mas, Aridane e Iñaki Álvarez estão de volta depois de se recuperarem de lesão, informou o site oficial.

Provável Osasuna: Herrera; Roncaglia, Unaí García, David Garcia, Cruz; Roberto Torres, Moncayola, Perez, Jony; Budimir, García.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além do confronto entre Barcelona x Osasuna, outros nove jogos também acontecem nesta décima primeira rodada. Ademais, saiba onde assistir.

Real Valladolid 1 x 1 Levante

Elche 1 x 1 Cádiz

Valencia 0 x 1 Atlético de Madrid

Huesca 0 x 1 Sevilla

Getafe x Ath. Bilbao – 12h15 – ESPN

Celta de Vigo x Granada – 14h30

Real Sociedad x Villarreal – Amanhã – 17h

Betis x Eibar – Segunda-feira – 17h