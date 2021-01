Elche x Getafe: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (11/01)

Adiado devido as condições climáticas, a bola rola para Elche e Getafe nesta segunda-feira (11), às 15h, pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Manuel Martínez Valero. Separadas por apenas um ponto na tabela, ambas as equipes precisam do resultado seja como for para escapar do rebaixamento. Então, saiba onde assistir.

Elche x Getafe: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Watch ESPN, do canal ESPN, às 15h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º lugar, contabilizando dezesseis pontos, o time do Elche está sendo pressionado pelos torcedores à melhorar principalmente o rendimento em campo e, assim, escapar da zona de rebaixamento em que se encontra atualmente. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou sete e perdeu cinco. Então, ganhando hoje, pula para o 15º.

Uma posição acima está o Getafe, em 17º, com dezessete. Vencendo, consegue fechar a rodada no meio da tabela, com vinte pontos, ou seja, aproximando-se ao 13º lugar. Ao todo, possui quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Possíveis escalações de Elche x Getafe

Não existem novas lesões ao time anfitrião. Somente Morente aparece como dúvida ao time principal. Mesmo assim, é esperado ver o jogador na linha do meio da equipe.

Possível Elche: Badía; Barragán, Gonzalo, Josema, Sánchez; Marcone, Milla, Morente, Guti, Fidel; Carillo.

Ademais, ao time visitante, também não existem novos problemas aos jogadores do plantel. Entretanto, apenas Hernández não apareceu posteriormente na convocação da última rodada do Espanhol.

Possível Getafe: Yanez; Dakonam, Suárez, Cabaco, Olivera; Nyom, Cucurella, Arambarri, Maksimovic; Ángel, Mata.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima oitava rodada também trouxe outros oito jogos durante o fim de semana. Assim, confira todos os resultados.

Celta de Vigo 0 x 4 Villarreal

Sevilla 3 x 2 Real Sociedad

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – Adiado

Osasuna 0 x 0 Real Madrid

Granada 0 x 4 Barcelona

Levante 2 x 1 Eibar

Cádiz3 x 1 Aláves

Real Valladolid 0 x 1 Valencia

Huesca x Betis – 17h