Getafe x Celta de Vigo: onde assistir ao jogo do Espanhol (23/12)

Getafe e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 13h30, pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Alfonso Pérez. Na última partida do ano, ambas as equipes entram em campo precisando da vitória para subir na tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo.

Getafe x Celta de Vigo: onde assistir?

A partida entre Getafe e Celta de Vigo possui transmissão do Fox Premium, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 11º, com dezesseis pontos, o time do Getafe quer vencer hoje para subir na tabela de classificação. Tendo o resultado positivo, vai para dezenove pontos, ou seja, pode tomar o lugar do rival, mas somente se ultrapassar o saldo de gols.

Por outro lado, o Celta, que cresceu no campeonato com a chegada de Coudet, aparece em 8º, com dezenove. Ganhando hoje, soma vinte e dois, pulando uma posição.

Possíveis escalações de Getafe x Celta de Vigo

Ao time da casa, Rodríguez e Oliveira cumprem suspensão. Assim, a escalação deve ser a mesma da rodada passada.

Provável Getafe: Yanez; Nyom; Dakonam, Cabaco, Suárez; Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Mata; Ángel, Hernández.

Contudo, para o técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional, Sergio Álvarez, Juncá, Santi Mina e Kevin Vázquez estão lesionados. Entretanto, David Costas e Sáenz não aparecem no plantel de convocados divulgado pelo site oficial do clube.

Provável Celta de Vigo: Blanco; Olaza, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Denis Suárez, Béltran, Nolito; Mendéz, Iago Aspas.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima quinta rodada acontece durante a semana, encerrando-se hoje. Assim, confira todos resultados e os jogos de hoje.

Elche 2 x 2 Osasuna

Valencia 0 x 1 Sevilla

Huesca 1 x 1 Levante

Real Sociedad 0 x 2 Atlético de Madrid

Real Valladolid 0 x 3 Barcelona

Villarreal 1 x 1 Ath. Bilbao

Real Madrid x Granada – 15h45

Betis x Cádiz – 18h

Alvés x Eibar – 18h