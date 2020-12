Manchester United x PSG: onde assistir ao jogo da Champions League

Manchester United e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 17h, na quinta rodada do grupo H, pela Champions League, no Old Trafford, Inglaterra. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A equipe anfitriã entra em campo por uma vitória contra os franceses para avançar até a próxima fase da competição. Por outro lado, mesmo que o Paris ganhe, ainda não será possível classificar-se, levando a decisão para a última rodada.

Manchester United x PSG: onde assistir?

A partida entre Manchester United x PSG possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo H?

Em primeiro lugar, com nove pontos, o time inglês possui certa vantagem dos demais integrantes do grupo. Se o Manchester vencer ou empatar esta rodada, está classificado para as oitavas.

Já o PSG precisa vencer de qualquer maneira, visto que está em segundo lugar, com seis pontos. Entretanto, a vitória não garante o passaporte, tendo que levar a disputa para a última rodada contra o Istanbul Basaksehir, em casa.

Para os alemães do RB Leipzig, além de vencer o time turco, precisa torcer também por uma vitória dos ingleses. Enquanto isso, o Istanbul espera conseguir chegar até a última rodada ainda com chances de avançar.

Possíveis escalações de Manchester United x PSG

De Gea deve estar no gol durante esta partida, confirmou o treinador Ole Gunnar Solskjaer ao site oficial do Manchester. Pogba, Martial e Alex Telles estão aptos para jogar.

Eric Bailly e Jesse Lingard seguem lesionados. Já Luke Shaw é dúvida.

Provável Manchester United: De Gea; Telles, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire; Beek, McTominay; Fred, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

Tuchel, técnico do PSG, ainda não pode contar com Sarabia, Icardi, Julian Draxler e Bernat, já que todos se recuperam de lesões.

Marquinhos, Diallo, Verratti e Thilo Kehrer estão de volta ao elenco.

Provável PSG: Navas; Florenzi, Bakker, Diallo, Kimpembe, Marquinhos; Herrera, Verratti; Di Maria, Neymar, Mbappe.

📋 The squad of 2️⃣3️⃣ players for the trip to Manchester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#MUPSG pic.twitter.com/knZxirXQ7O — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 1, 2020

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Istanbul x RB Leipzig – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Rennes – 14h55 – Canal Space

Borussia Dortmund x Lazio – 17h – EI Plus

Ferencváros x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Juventus x Dínamo Moscou – 17h – Canal TNT

Club Brugge x Zenit – 17h – EI Plus

Sevilla x Chelsea – 17h – Canal Space