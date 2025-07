Neymar joga contra o Sport? Torcida vai usar máscara de Bruna Marquezine

A torcida do Sport está preparando uma provocação para o jogo deste sábado, 26, contra o Santos. O time de Recife vai receber o peixe em casa, e os torcedores anunciaram pelas redes sociais que estarão um usando um acessório para tentar desestabilizar a estrela do rival: uma máscara da Bruna Marquezine.

Neymar está na escalação?

Apesar da provocação que a torcida do Sport ameaça preparar, a escalação do Santos não deve ter grandes modificações. Isso significa que o atacante Neymar está escalado para o jogo. Nas redes sociais, a torcida do Leão tem mostrado como será a máscara com a atriz e ex-namorada do jogador.

O romance entre os dois foi marcado por idas e vindas, cheio de polêmica, e para os a torcida do leão, usar a imagem da artista será uma forma de ajudar o time a ganhar nesta noite.

A escalação do Santos tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

A equipe do Sport deve contar com Gabriel (Caíque França); Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Matheusinho); Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.

A partida acontece pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão no canal Premiere.

Os dois times vivem momentos difíceis no torneio: estão na zona de rebaixamento. A situação tem irritado torcedores, e o no último jogo Neymar chegou a bater boca com um torcedor do próprio Santos. A discussão viralizou nas redes sociais.