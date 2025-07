Neymar discute com torcedor em jogo do Santos após derrota

O Santos perdeu de 1 a 0 para o Santos na noite de quarta-feira, em jogo da 16ª rodada do Brasileirão. É a segunda derrota em uma semana, o que deixou a torcida irritada. Mas a cena que marcou o confronto foi a de Neymar discutindo com um torcedor.

Após o fim do jogo e com o Santos derrotado, Neymar se dirigiu a torcida, na Vila Belmiro, e foi possível ver o bate-boca acalorado com um torcedor, frustrado com o desempenho do time.

Os dois se xingaram e a situação dividiu opiniões. A confusão chegou ao fim quando o goleiro João Paulo retirou Neymar do local.

Torcedor pede desculpas a Neymar

O torcedor do peixe que foi alvo do camisa 10 acabou pedindo desculpas, através de um texto publicado nas redes sociais. O rapaz também aproveitou para cobrar mais comprometimento do time. “Estou meio chateado. Queria pedir desculpa para todos torcedores do Santos, os que estavam presentes e os que viram pela televisão. Hoje me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido. Não tem como pedir ‘por favor’ para ele. Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavras de baixo calão. Mas é só no calor ali do jogo, no momento. Não vou desistir do meu time”, escreveu.

“Queria pedir desculpa para todos, para todo elenco do Santos. Mas também quero pedir e cobrar um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça. Porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível essa ‘nhaca’ toda. A gente tomou de 3 a 0, agora tomou um outro sacode do Inter. O time correndo errado, marcando errado, jogadores perdidos em campo. Precisa rever muita coisa. Nosso presidente precisa ver muita coisa”, continuou.

Com a derrota, o Santos entrou na zona de rebaixamento do campeonato. No próximo jogo, o Santos vai enfrentar o Sport no sábado, dia26/07, 18h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.