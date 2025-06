O que o Real Madrid precisa para se classificar para as oitavas de final?

O Real Madrid, agora treinado por Xabi Alonso, chega à última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 como líder do Grupo H, com quatro pontos, empatado com o RB Salzburg, mas à frente no saldo de gols. Apesar dos números positivos, a a classificação nas oitavas de final ainda é incerta

Para garantir o primeiro lugar, o Real Madrid precisa vencer os austríacos. Um empate também pode ser suficiente, desde que o Al-Hilal não vença o já eliminado Pachuca ou, se vencer, não seja por mais de dois gols em uma partida com muitos gols (como 4 a 2 ou 5 a 3).

Mas se os sauditas vencerem com folga (por exemplo, 3 a 0), podem assumir a liderança — ou até mesmo eliminar o Madrid — dependendo do critério de desempate. Em caso de derrota, o time espanhol ainda pode avançar, mas apenas se o Al-Hilal não conseguir somar os três pontos. Em caso de empate triplo, o saldo de gols entre os times empatados entraria em jogo — onde o Madrid leva vantagem se conseguir marcar contra o Salzburg .

O pior cenário? Ser eliminado do Mundial de Clubes. Isso aconteceria se perdessem para o Salzburg e o Al-Hilal vencesse o Pachuca . Essa combinação deixaria o Madrid em terceiro no grupo, com apenas quatro pontos — atrás dos austríacos (sete) e dos sauditas (cinco). Não é o resultado mais provável, mas é possível — então o Madrid não pode se dar ao luxo de tomar nada como garantido.

Quem o Real Madrid pode enfrentar nas oitavas de final?

Se o Real Madrid terminar em segundo, enfrentará o vencedor do Grupo G, o Manchester City. Mas se vencer e garantir o primeiro lugar, enfrentará a Juventus. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, dia 1 de julho.

Com a rodada final de jogos do grupo quase encerrada, aqui estão os times que avançaram para a fase eliminatória até agora.

Palmeiras (Grupo A)

Inter Miami (Grupo A)

Paris Saint-Germain (Grupo B)

Botafogo (Grupo B)

Benfica (Grupo C)

Bayern de Munique (Grupo C)

Flamengo (Grupo D)

Chelsea (Grupo D)

Inter (Grupo E)

Monterrey (Grupo E)

Borussia Dortmund (Grupo F)

Fluminense (Grupo F)

Juventus (Grupo G)

Manchester City (Grupo G)