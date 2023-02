Qual time brasileiro tem mais Mundial de Clubes até 2023? Confira a lista de títulos

Ao fim da temporada, a FIFA reúne seis campeões continentais e o anfitrião convidado para disputarem o Mundial de Clubes. O campeão será coroado o melhor elenco do mundo no futebol, além de faturar uma premiação milionária e a taça. Entre os brasileiros, somente um time tem 3 títulos, tornando-se o time do Brasil com mais troféus conquistados.

São Paulo é o time brasileiro com mais títulos do Mundial de Clubes

Com três títulos conquistados na história do futebol, o São Paulo Futebol Clube é o maior vencedor do Mundial de Clubes da FIFA.

O time paulista levantou a taça nos anos de 1992, 1993 e 2005. Nos dois primeiros anos, a competição era chamada de Copa Toyota, por conta da montadora de automóveis, apenas entre o representante da Europa e América do Sul na temporada.

Em partida única, o vencedor ganhava a tão sonhada taça. Em 2005, já sob o comando total da FIFA, o São Paulo derrotou o Liverpool em emocionante partida por 1 a 0, com defesa extraordinária de Rogerio Ceni e gol de Mineiro.

Brasileiros campeões do Mundial da FIFA

Os times São Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos, Grêmio e Internacional fazem parte do seleto grupo de campeões do Mundial de Clubes da FIFA.

Apenas os seis clubes é que levantaram a taça do torneio em algum momento da história do futebol. O São Paulo é o maior campeão, enquanto o Corinthians e o Santos vem logo atrás com duas conquistas.

O último brasileiro a levantar uma taça foi o Corinthians. Em 2012, o grupo conquistou o primeiro título da Libertadores e assim chegou ao Mundial. Bateu o Al Ahly na semifinal e na decisão o Chelsea por 1 x 0, com gol do peruano Guerrero.

São Paulo - 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Corinthians - 2 títulos (2000 e 2012)

Santos - 2 títulos (1962 e 1963)

Internacional - 1 título (2006)

Flamengo - 1 título (1981)

Grêmio - 1 título (1983)

O Palmeiras tem Mundial?

Enquanto para uns o Palmeiras tem sim o título do Mundial de Clubes, outros insistem que não.

A Copa Rio de 51 foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, com objetivo de se tornar uma competição intercontinental. As equipes de Palmeiras, Vasco, Nacional, Áustria Viena, Juventus, Sporting, Nice e Estrela Vermelha disputaram o torneio.

Na final, o Palmeiras venceu a Juventus e consagrou-se campeão.

Em 2021, no site da FIFA, a entidade chegou a mencionar o Palmeiras como o campeão mundial de 51. No site oficial do clube, é possível verificar uma página totalmente dedicada para a participação do clube no chamado Torneio Internacional de Clubes Campeões.

Quem é o maior campeão do torneio da FIFA

O Real Madrid é o maior campeão do Mundial de Clubes da FIFA com sete títulos. O elenco espanhol levantou o troféu mais desejado por torcedores nos anos de 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

A última vez foi em 2018, quando derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 x 1 na final.

Confira a lista completa de todos os campeões do Mundial de Clubes.

SETE TÍTULOS:

Real Madrid

QUATRO TÍTULOS:

Milan e Bayern de Munique

TRÊS TÍTULOS:

São Paulo, Peñarol, Barcelona, Boca Juniors e Inter de Milão

DOIS TÍTULOS:

Santos, Ajax, Corinthians, Manchester United, Juventus e Porto

UM TÍTULO:

Flamengo, Grêmio, Internacional, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Estrela Vermelha, Estudiantes, Feyenoord, Liverpool, Olimpia, Racing, River Plate, Vélez e Chelsea

