Onde assistir Aston Villa x Chelsea hoje e escalação

Aston Villa e Chelsea se enfrentam na tarde desta quarta-feira, 4 de março, em uma partida que pode ser crucial na luta por vagas na Liga dos Campeões. O jogo é válido pela 29ª rodada da Premier League, no Villa Park, em Birmingham.

Transmissão Aston Villa x Chelsea quarta-feira

A temporada do Aston Villa está prestes a escapar de suas mãos. Embora seja verdade que as lesões de longa duração dos meio-campistas Boubacar Kamara, Youri Tielemans e John McGinn representem uma perda que poucas equipes conseguiriam suportar, também é verdade que outros treinadores teriam lidado com os últimos meses de forma diferente de Unai Emery.

O técnico do Villa provou seu valor. O time não teria chegado ao quarto lugar, nem mesmo ao terceiro, sem ele. No entanto, as dúvidas sobre a permanência de Ollie Watkins na equipe e o uso frequente de Leon Bailey são apenas a ponta do iceberg do crescente temor entre os torcedores de que a situação atual seja irreversível.

O futebol de Emery é o que é. Não adianta discutir o ritmo e a intenção do jogo. Esses métodos são de Emery e ele assume a responsabilidade pelo fato de o Villa estar na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Mas perder para o Wolverhampton Wanderers? Esse é o tipo de situação crítica que pode forçar um treinador a tomar medidas drásticas, pelo menos a curto prazo.

Até mesmo o desempenho do Villa em casa desapareceu. Essa qualidade tem sido a base da gestão de Emery, mas o brilho se apagou. Liam Rosenior e o Chelsea certamente acreditam ter boas chances de reduzir essa diferença para três pontos.

O Chelsea era ligeiramente favorito em Stamford Bridge no final de dezembro, mas acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 que parecia extremamente improvável no intervalo. Após um primeiro tempo dominante, o Chelsea levou dois gols de Watkins na segunda etapa. Ele também sabe que o Villa está ferido. Eles precisam encontrar uma resposta após a derrota mais humilhante da temporada. Se conseguirem, o Chelsea terá um jogo difícil pela frente. Caso contrário, a Liga dos Campeões parecerá tão distante quanto pareceu nos últimos meses.

Assistir o jogo Aston Villa x Chelsea

Os times da Liga Inglesa Aston Villa e Chelsea jogam às 16h30 (horário de Brasília). No Brasil, o jogo terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

O técnico Unai Emery deve escalar Emi Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen (ou Digne); Douglas Luiz e Onana; Sancho, Rogers e Buendía; Watkins.

Já o Chelsea vem com a seguinte escalação: Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Malo Gusto; Caicedo e Andrey Santos; Enzo Fernández, Palmer e Garnacho; João Pedro.