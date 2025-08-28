Champions League 2025/26: veja os confrontos da fase de liga e o calendário completo
1ª rodada acontece de 16 a 18 de setembro de 2025
O sorteio para a fase primária da Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 foi realizado na quinta-feira, 28 de agosto, em Mônaco, revelando os adversários de todos os 36 times para a nova temporada.
Confira os resultados do sorteio da Champions League
Veja os times e os adversários ao longo da competição, conforme o sorteio. As primeiras partidas serão disputadas de 16 a 18 de setembro, com a final do torneio marcada para 30 de maio em Bupapeste, Hungria.
O atual campeão Paris Saint-Germain enfrentará Bayern de Munique e Barcelona, enquanto o Real Madrid, 15 vezes campeão, enfrentará Manchester City, Liverpool e Juventus na fase de oito partidas do campeonato.
O campeão da Premier League, Liverpool, também enfrenta o Atlético de Madrid e a vice-campeã do ano passado, a Inter de Milão.
Ajax (NED)
Adversários em casa : Inter de Milão, Benfica, Olympiacos, Galatasaray
Adversários visitantes : Chelsea, Villarreal, Marselha, Qarabag
Arsenal (ING)
Adversários em casa : Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos, Kairat Almaty
Adversários visitantes : Inter de Milão, Club Brugge, Slavia Praha, Athletic Club
Atalanta (ITA)
Adversários da casa : Chelsea, Club Brudgge, Slavia Praha, Athletic Club
Adversários visitantes : PSG, Frankfurt, Marselha, Union SG
Clube Atlético (ESP)
Adversários em casa : PSG, Arsenal, Sporting CP, Qarabag
Adversários fora de casa : Dortmund, Atalanta, Slavia Praga, Newcastle
Atlético de Madrid (ESP)
Adversários da casa : Inter de Milão, Frankfurt, Bodø/Glimt, Union SG
Adversários visitantes : Liverpool, Arsenal, PSG, Galatasaray
Borussia Dortmund (ALE)
Adversários em casa : Inter de Milão, Villarreal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Adversários visitantes : Manchester City, Juventus, Tottenham, Copenhague
Barcelona (ESP)
Adversários em casa : PSG, Frankfurt, Olympiacos, Copenhague
Adversários fora de casa : Chelsea, Club Brugge, Slavia Praga, Newcastle
Bayern de Munique (ALE)
Adversários em casa : Chelsea, Club Brugge, Sporting CP, Union SG
Adversários visitantes : PSG, Arsenal, PSV, Pafos
Benfica (POR)
Adversários da casa : Real Madrid, Leverkusen, Napoli, Qarabağ
Adversários visitantes : Chelsea, Juventus, Ajax, Newcastle
Bodø/Glimt (NOR)
Adversários em casa : Manchester City, Juventus, Tottenham, Monaco
Adversários fora de casa : Dortmund, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Galatasaray
Chelsea (ING)
Adversários da casa : Barcelona, Benfica, Ajax, Pafos
Adversários fora de casa : Bayern de Munique, Atalanta, Napoli, Qarabağ
Brugge (BEL)
Adversários em casa : Barcelona, Arsenal, Marselha, Mônaco
Adversários visitantes : Bayern de Munique, Atalanta, Sporting CP, Kairat Almaty
Copenhague (Dinamarca)
Adversários em casa : Dortmund, Leverkusen, Napoli, Kairat Almaty
Adversários fora de casa : Barcelona, Villarreal, Tottenham, Qarabag
Eintracht Frankfurt (ALE)
Adversários da casa : Liverpool, Atalanta, Tottenham, Galatasaray
Adversários fora de casa : Barcelona, Athletico Madrid, Napoli, Qaraba
Galatasaray (TUR)
Adversários em casa : Liverpool, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Union SG
Adversários visitantes : Manchester City, Frankfurt, Ajax, Monaco
Inter de Milão (ITA)
Adversários em casa : Liverpool, Arsenal, Slavia Praga, Kairat Almaty
Adversários visitantes : Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax, Union SG
Juventus (ITA)
Adversários da casa : Dortmund, Benfica, Sporting CP, Pafos
Adversários fora de casa : Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, Mônaco
Kairat Almaty (KAZ)
Adversários em casa : Real Madrid, Club Brugge, Olympiacos, Pafos
Adversários visitantes : Inter de Milão, Arsenal, Sporting CP, Copenhague
Bayer Leverkusen (ALEMANHA)
Adversários em casa : PSG, Villarreal, PSV, Newcastle
Adversários visitantes : Manchester City, Benfica, Olympiacos, Copenhague
Liverpool (ING)
Adversários em casa : Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV, Qarabağ
Adversários visitantes : Inter de Milão, Frankfurt, Marselha, Galatasaray
Manchester City (ING)
Adversários em casa : Dortmund, Leverkusen, Napoli, Galatasaray
Adversários fora de casa : Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt, Mônaco
Marselha (FRA)
Adversários da casa : Liverpool, Atalanta, Ajax, Newcastle
Adversários visitantes : Real Madrid, Club Brugge, Sporting CP, Union SG
AS Monaco (FRA)
Adversários em casa : Manchester City, Juventus, Tottenham, Galatasaray
Adversários fora de casa : Real Madrid, Club Brugge, Bodo/Glimt, Pafos
Nápoles (ITA)
Adversários em casa : Chelsea, Frankfurt, Sporting CP, Qarabag
Adversários visitantes : Manchester City, Benfica, PSV, Copenhague
Newcastle United (ING)
Adversários em casa : Barcelona, Benfica, PSG, Athletic Club
Adversários visitantes : PSG, Leverkusen, Marselha, Union SG
Olympiacos (GRE)
Adversários da casa : Rea Madrid, Leverkusen, PSG, Pafos
Adversários visitantes : Barcelona, Arsenal, Ajax, Kairat Almaty
Pafos (CYP)
Adversários da casa : Bayern de Munique, Villarreal, Slavia Praga, Mônaco
Adversários visitantes : Chelsea, Juventus, Olympiacos, Kairat Almaty
Paris Saint-Germain (FRA)
Adversários em casa : Bayern de Munique, Atalanta, Tottenham, Newcastle
Adversários visitantes : Barcelona, Leverkusen, Sporting CP, Athletic Club
PSV Eindhoven (HOL)
Adversários em casa : Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Napoli, Union SG
Adversários visitantes : Liverpool, Leverkusen, Olympiacos, Newcastle
Qarabağ FK (AZE)
Adversários em casa : Chelsea, Frankfurt, Ajax, Copenhague
Adversários visitantes : Liverpool, Benfica, Napoli, Athletic Club
Real Madrid (ESP)
Adversários em casa : Manchester City, Juventus, Marselha, Mônaco
Adversários visitantes : Liverpool, Benfica, Olympiacos, Kairat Almaty
Slavia Praga (CZE)
Adversários da casa : Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt, Athletic Club
Adversários fora de casa : Inter de Milão, Atalanta, Tottenham, Pafos
Sporting CP (POR)
Adversários da casa : PSG, Club Brugge, Marselha, Kairat Almaty
Adversários visitantes : Bayern de Munique, Juventus, Napoli, Athletic Club
Tottenham Hotspur (ING)
Adversários da casa : Dortmund, Villarreal, Slavia Praga, Copenhague
Adversários fora de casa : PSG, Frankfurt, Bodo/Glimt, Mônaco
União SG (BEL)
Adversários em casa : Inter de Milão, Atalanta, Marselha, Newcastle
Adversários visitantes : Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV, Galatasaray
Villarreal (ESP)
Adversários em casa : Manchester City, Juventus, Ajax, Copenhague
Adversários fora de casa : Dortmund, Leverkusen, Tottenham, Pafos
Calendário da Liga dos Campeões 2025/26
1ª rodada: 16 a 18 de setembro
2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro
3ª rodada: 21 a 22 de outubro
4ª rodada: 4 a 5 de novembro
5ª rodada: 25 a 26 de novembro
6ª rodada: 9 a 10 de dezembro
7ª rodada: 20 a 21 de janeiro
8ª rodada: 28 de janeiro
Fase eliminatória
Rodada eliminatória: 17 a 18 de fevereiro, 24 a 25 de fevereiro
Oitavas de final: 10 a 11 de março, 17 a 18 de março
Quartas de final: 7 a 8 de abril, 14 a 15 de abril
Semifinais: 28 a 29 de abril, 5 a 6 de maio
Final: 30 de maio, na Puskas Arena em Budapeste, Hungria