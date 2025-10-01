SBT? Onde assistir Barcelona x PSG e palpite para o jogo da Champions

Quer saber onde assistir Barcelona x PSG na Champions League? Veja canais, escalações, odds e palpite para o jogo.

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 16h (de Brasília), em um dos jogos mais esperados da fase de grupos da Champions League. A partida será disputada no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e promete fortes emoções entre duas das equipes mais tradicionais do futebol europeu. Veja abaixo onde assistir ao jogo ao vivo, as prováveis escalações, histórico do confronto e o palpite para o duelo.

Como assistir o jogo do Barcelona e PSG hoje

Barcelona e PSG jogam hoje, quarta-feira, os fãs do Brasil podem acompanhar a Champions League pela TNT e HBO MAX, ambos são pagos.

O canal TNT Sports está disponível em pacotes de TV a cabo (como Claro, Sky, Oi, Vivo). Basta sintonizar no canal ou usar os apps das operadoras.

O canal HBO é conhecido por filmes e séries, mas hoje está integrado ao HBO Max, que também abriga os conteúdos esportivos da Warner Bros. Discovery, incluindo as transmissões da TNT Sports. Ou seja, ao assinar o HBO Max, você terá acesso não só ao catálogo de entretenimento da HBO, mas também aos jogos de futebol transmitidos pela TNT Sports.

Escalações

O Barcelona vai escalar Szczesny (GK) – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, De Jong – Lamine Yamal, Olmo, Rashford – Lewandowski.

Lesionados: Raphinha (músculo), Gavi (joelho), Lopez (virilha), Balde (posterior da coxa), Ter Stegen (costas). Não há suspensos.

O PSG deve escalar Chevalier (GK) – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Ruiz, Mayulu – Lee, Barcola, Mendes – Ramos.

Lesionados: Dembele (posterior da coxa), Doue (panturrilha), Marquinhos (músculo), Neves (posterior da coxa), Vitinha (músculo, duvidoso), Ruiz (músculo, duvidoso), Kvaratskhelia (músculo, duvidoso).

Probabilidades para Barcelona x PSG na Champions

O equilíbrio deve marcar mais um capítulo dessa rivalidade europeia. O Barcelona, jogando em casa e embalado pelo bom início de temporada, entra como leve favorito. Por outro lado, o PSG aposta na velocidade de Mbappé e no estilo ofensivo de Luis Enrique para surpreender fora de casa.

Palpite: Vitória do Barcelona

Probabilidades (médias das casas de apostas internacionais):