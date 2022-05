Quantas Champions tem o Real Madrid? Clube está na final de 2022

Final de 2022 será no dia 28 de maio

O time espanhol é o maior campeão da Champions League e isso não é segredo para ninguém. Mas, quantas Champions tem o Real Madrid ao todo? A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entra em campo para mais uma final do campeonato no dia 28 de maio, a partir das 16h.

A Champions League chega a sua 67ª edição em 2022, cuja final será disputada entre o Real Madrid e o Liverpool, no dia 28 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, na França.

Quantas Champions tem o Real Madrid

O Real Madrid tem 13 champions e é líder no ranking dos clubes que levaram a taça para a casa. O primeiro troféu da equipe espanhola veio em 1956, durante o primeiro torneio da UEFA Champions League. O Real Madrid foi o primeiro clube a vencer a disputa, e se tornou o único até 1960. Foram cinco títulos conquistados consecutivamente na competição. Somente em 1961 o Benfica, de Portugal, roubou o protagonismo da Espanha.

Pode-se dizer, que o momento de glória do time espanhol foi justamente os anos 50 e, de certa forma os anos 60. Após os títulos seguidos de 1956 a 1960, o Real Mais ainda conquistou dois vice-campeonatos (1962 e 1964) e ganhou mais uma Champions em 1966.

Vale ressaltar que, na época desses primeiros títulos do time espanhol, a competição ainda não tinha o nome de “Champions League”, ou em português Liga dos Campeões. Existe o que se chamava a Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Se no início o Real Madrid celebrou o seu momento de glória, logo depois de 1966, parece que perdeu o gás na disputa pelo prêmio. Viveu o maior jejum de sua história, passando 32 anos sem ganhar outra champions.

O sucesso chegou novamente em 1998, quando o atacante Predrag Mijatović marcou o único gol que consagrou o time espanhol campeão da Champions. A partida acabou 1×0 para a Espanha em cima do Juventus, em tempo normal de jogo.

Desde os anos 2000, o Real Madrid conquistou outros cinco títulos. E, todas as vezes que o time chegou à final, ele ganhou a competição. Ou seja, não teve um episódio de vice-liderança nesse período, sendo ou tudo, ou nada em suas disputas.

Veja quais foram os títulos do Real Madrid:

1955–56: Real Madrid 4×3 Stade Reims

1956–57: Real Madrid2x0 Fiorentina

1957-58: Real Madrid 3×2 Milan

1958–59: Real Madrid 2×0 Stade Reims

1959–60: Real Madrid 7×3 Eintracht Frankfurt

1965–66: Real Madrid 2×1 Partizan

1997–98: Real Madrid 1×0 Juventus

1999–00: Real Madrid 3×0 Valencia

2001–02: Real Madrid 2×1 Bayer Leverkusen

2013–14: Real Madrid 4×1 Atlético de Madrid

2015–16: Real Madrid 1(5)x1(3) Atlético de Madrid

2016–17: Real Madrid 4×1 Juventus

2017–18: Real Madrid 3×1 Liverpool

Ranking dos clubes com mais títulos na Champions

O Real joga buscando o seu 14º título na competição mais cobiçada do continente europeu. Sua conquista só reafirmará o peso da camisa do time espanhol, que é, em disparada, a equipe com mais títulos na competição.

Só para ter uma ideia, o segundo colocado no ranking de times com mais títulos na Champions League segue com sete troféus, quase metade das conquistas do Real Madrid na história.

No ranking, o Liverpool obtém seis títulos da Champions League, mesmo número de troféus conquistados pelo Bayern de Munique. Ambos estão na terceira colocação dessa lista, atrás do Milan, segundo time com mais títulos da Champions.

Quantas Champions tem cada time? Veja a tabela:

– Real Madrid: 13 títulos (1955–56, 1956–57, 1957-58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17 e 2017–18);

– Milan: 7 títulos (1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07);

– Bayern de Munique: 6 títulos (1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01, 2012–13 e 2019–20);

– Liverpool: 6 títulos (1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05 e 2018–19);

– Barcelona: 5 títulos (1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15);

– Ajax: 4 (1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95);

– Manchester United: 3 títulos (1967–68, 1998–99 e 2007–08);

– Internazionale: 3 títulos (1963–64, 1964–65 e 2009–10);

– Juventus: 2 títulos (1984–85 e 1995–96);

– Benfica: 2 títulos (1960–61 e 1961–62);

– Chelsea: 2 títulos (2011–12 e 2020–21);

– Nottingham Forest: 2 títulos (1978–79 e 1979–80);

– Porto: 2 títulos (1986–87 e 2003–04);

– Borussia Dortmund: 1 título (1996–97);

– Celtic: 1 título (1966–67);

– Hamburgo: 1 título (1982–83);

– Steaua Bucareste: 1 título (1985–86);

– Olympique de Marseille: 1 título (1992–93);

– Feyenoord: 1 título (1969–70);

– Aston Villa: 1 título (1981–82);

– PSV Eindhoven: 1 título (1987–88);

– Estrela Vermelha: 1 título (1990–91).

Quantas finais de Champions o Real Madrid já jogou?

O Real Madrid já participou de 16 finais na história da Champions League. Venceu 13 delas e perdeu três, uma das derrotas sendo para o Liverpool, em 1981.

O jogo Liverpool x Real Madrid é uma das finais que mais se repetiu na história do campeonato. Parece pouco, porém é um grande feito. Os dois times se enfrentaram pela primeira vez em 1981, quando o Liverpool derrotou o Real Madrid por 1×0.

Já no segundo confronto entre as equipes, quem levou a melhor foi o Real Madrid. Em 2018, o time espanhol venceu os Reds por 3×1 e conquistou o 13º título na competição. Este ano, as equipes duelarão pela terceira vez em uma final da Champions.

Quais são os títulos do Real Madrid?

Além das 13 taças da Champions League, o Real Madrid detém alguns outros títulos que o tornam um dos principais times do Mundo. Seu maior rival é o Barcelona. As duas equipes têm grande força na Espanha.

Veja quantos títulos tem o Real Madrid:

13 Champions League: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98,

1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18

35 Campeonatos Espanhóis: 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22.

19 Copas do Rei: 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1907-08, 1916-17, 1933-34, 1935-36, 1945-46 1946-47, 1961-62 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1979-80, 1981-82, 1988-89, 1992-93, 2010-11, 2013-14.

12 Supercopas da Espanha: 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022.

7 Mundiais de Clubes: 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

4 Supercopas da Uefa: 2002, 2014, 2016, 2017

2 Ligas Europa: 1984-85, 1985-86.

1 Taça da Liga 1984-1985

1 Copa Eva Duarte: 1947

Títulos “não-oficiais”:

2 Mundialitos ou Mini-Copa do Mundo: 1952 e 1956

2 Taças Latinas: 1955, 1957.

18 Troféus Regionais: 1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1907-08, 1912-13, 1915-16, 1916-17, 1917-18, 1919-20, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1925-26, 1926-27, 1928-29, 1929-30, 1930-31.

5 Troféu Mancomunado: 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36.

Quem tem mais títulos, o Barcelona ou o Real Madrid?

Estamos falando em dois times de peso da Espanha, com tradição e emblemáticas vitórias em suas histórias. Os dois times brigam pela primeira posição na lista de times espanhóis com mais títulos na carreira. Agora, vale lembrar que algumas dessas conquistas são validadas como “torneios oficiais”, outras foram até extintas.

Na contagem apenas das competições oficiais, a disputa é bem acirrada. O Real Madrid tem 94 títulos, enquanto o Barcelona tem 92. Já quando o placar é ampliado para títulos de competições já extintas (ou não-oficiais), o Barcelona ultrapassa o Real Madrid.

Quais competições oficiais o Barcelona tem que o Real Madrid não tem?

O único título oficial que o Barcelona tem e o Real Madrid não tem é a Recopa Europeia. O Barcelona foi quatro vezes campeão da competição. Essa foi uma competição disputada entre os anos de 1960 e 1999.

Principais títulos do Barcelona:

Champions League: 5 títulos

Campeonato Espanhol: 26 títulos

Copa do Rei: 31 títulos

Supercopa da Espanha: 13 títulos

Mundiais de Clubes: 3 títulos

Supercopa da UEFA: 5 títulos

Taça da Liga: 2 títulos

Copa Eva Duarte: 3 títulos

Recopa Europeia: 4 títulos

Liga Europa: Não tem título