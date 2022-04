Onde assistir Bayern de Munique ao vivo e de graça hoje (17/04)

Hoje tem craque Lewandowski em campo! Pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Arminia recebe o Bayern de Munique neste domingo, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), na Schüco Arena, cidade de Bielefeld. Os bávaros ocupam a liderança da competição com vantagem. Dessa maneira, saiba onde assistir Bayern de Munique ao vivo.

O Bayern foi eliminado da Champions pelo Villarreal durante a semana, enquanto o Arminia vem de derrota para o Wolfsburg.

Onde assistir Bayern de Munique ao vivo hoje

A partida entre Arminia e Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball (Serviço de Streaming), a partir das 10h30, no horário de Brasília.

O torcedor bávaro não vai poder assistir ao jogo de hoje na TV, mas terá acesso de graça em todo o Brasil através do aplicativo OneFootball. A plataforma tem os direitos de transmissão com exclusividade e, por isso, passa todos os jogos da rodada do Campeonato Alemão.

Para assistir, basta procurar pelo site no computador (www.onefootball.com) ou no aplicativo para Android e iOS, baixar gratuitamente e acompanhar como e onde quiser.

Data: 17/04/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Schüco Arena, cidade de Bielefeld

Onde assistir: OneFootball

Arminia e Bayern de Munique no Campeonato Alemão

Ocupando a décima sexta posição com 26 pontos no Campeonato Alemão, o Arminia corre o sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão este ano. Por esse motivo, o grupo entra em campo neste domingo completamente focado e preparado com os seus melhores jogadores para enfrentar o favorito da temporada. Jogando em casa, vai contar também com o apoio da torcida.

Enquanto isso, o Bayern segue na liderança do Campeonato Alemão com 69 pontos, tendo nove de vantagem ao segundo na tabela. Durante a semana, o elenco bávaro foi desclassificado da Champions após a derrota para o Villarreal. Por isso, o técnico Julian Nagelsmann promete foco total para arrebatar a salva de prata no fim da temporada.

Escalação do Arminia x Bayern de Munique

Escalação do Arminia: Ortega, de Medina, Pieper, Nilsson, Laursen, Prietl, Kunze, Wimmer, Schöpf, Okugawa e Serra

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Upamecano, Nianzou, Davies, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Gnabry e Lewandowski

Último jogo do Arminia x Bayern de Munique

Bayern 1 x 0 Arminia – 27/11/2021 – Campeonato Alemão

Bayern 3 x 3 Arminia – 15/02/2021 – Campeonato Alemão

Arminia 1 x 4 Bayern – 17/10/2020 – Campeonato Alemão

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

