Onde assistir Betis x Valencia e escalação (23/5)

Como assistir à partida da La Liga entre Real Betis e Valencia, além do horário de início e notícias da equipe.

O Real Betis recebe o Valencia na última partida da La Liga na sexta-feira, 23, com ambas as equipes buscando encerrar a temporada com uma nota positiva. Os anfitriões têm a final da UEFA Conference League em mente, mas o bom desempenho em casa deve lhes dar vantagem.

Onde vai passar o jogo do Betis x Valencia

A torcida de casa pode assistir o jogo pela Disney+, streaming por assinatura. A partida começa às 16h, e acontece no Estádio Benito Villamarín.

O Real Betis vem de uma derrota por 4 a 1 para o Atlético de Madrid na última partida da La Liga. Embora tenha sido a primeira derrota em seis jogos da liga, foi o suficiente para acabar com suas esperanças no top 5, já que os comandados de Manuel Pellegrini não podem terminar acima do sexto lugar.

O desempenho em casa tem sido crucial para o Betis, que está invicto em oito dos últimos nove jogos diante de sua torcida, com seis vitórias nessa sequência. Liderados pelos brilhantes Isco e Antony, os gols não têm sido um problema, embora o time frequentemente tenha dificuldades na defesa e não tenha conseguido manter o placar inviolável nos últimos 10 jogos em todas as competições.

O Valencia também tem tido dificuldades fora de casa, tendo conquistado apenas duas vitórias fora de casa na La Liga em toda a temporada. No entanto, a recente vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid dará confiança para este confronto.

