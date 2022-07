Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Com 14 títulos na história, sendo o último conquistado em 2022, o Real Madrid lidera o ranking de maiores campeões da Liga dos Campeões. Ao todo, 22 times já venceram a competição e se consagraram campeões europeu.

Real Madrid – maiores campeões da Liga dos Campeões

O Real Madrid é o maior campeão da história da Liga dos Campeões. Não há discussão. Em 2022, o time provou seu tamanho e conquistou o 14o título, com vitória em cima do Liverpool por 1×0.

O primeiro troféu da equipe espanhola veio em 1956, com o início do torneio, antes chamado de Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Real Madrid foi o primeiro clube a vencer a disputa, e se tornou o único até 1960, com cinco títulos consecutivos.

Após os títulos seguidos (1956 – 1960), o time espanhol ainda conquistou dois vice-campeonatos (1962 e 1964) e ganhou mais um troféu em 1966.

Após 32 de jejum, o Real só voltou a vencer em 1998 com vitória em cima da Juventus. Nos anos 2000, também, o time espanhol conquistou outros seis títulos: 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022.

Milan

O Milan está entre os maiores campeões da Liga dos Campeões. A primeira vitória do time italiano na competição foi em 1963. Antes, só quem tinha vencido o torneio tinha sido o Real Madrid (com cinco vitórias consecutivas) e o Benfica, de Portugal, com duas vitórias.

O título de 1963 quebrou ciclos de vitórias. O Milan disputou a taça com o Benfica, bicampeão na competição. A vitória por 2×1 consagrou o Milan como primeiro time italiano a conquistar tal prêmio.

O bicampeonato do clube italiano foi conquistado em 1969, na final Milan x Ajax, onde os italianos conquistaram a vitória por 4×1.

Em 1989 e 1990, foi a vez do Milan conquistar os campeonatos consecutivamente. No primeiro ano, venceu o Steaua Bucuresti, da Romênia, por 4×0, sendo invicto no campeonato. Depois (1990), foi a vez de derrotar novamente o Benfica, por 1×0 e levar para casa o tetracampeonato.

Em 1993, o Milan ainda tentou cavar o penta, porém perdeu na final para o Olympique de Marsellha, da França. Foi em 1994, no entanto, que conquistou o título tão esperado, sem perder um jogo em toda a competição. Venceu o Barcelona por 4×0 na final.

Os outros dois títulos do Milan na Liga dos Campeões foi em 2003 e 2007. Na primeira final, disputou o troféu com outro time italiano, o Juventus, e levou a decisão aos pênaltis, vencendo por 3×2. Já em 2007, a vitória foi em cima do Liverpool, por 2×1. Depois disso não chegou a mais nenhuma final da Liga dos Campeões.

Bayern de Munique

Com seis títulos na história da Liga, o Bayern de Munique disputa ferrenhamente entre a nata dos maiores campeões da Liga dos Campeões. Desde 2010 o time alemão já apareceu em quatro finais da Liga dos Campeões, vencendo duas vezes apenas.

Em 2013, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2×1; e, em 2020, venceu o campeonato de maneira invicta, sendo a decisão contra o Paris Saint-Germain e o jogo finalizando em 1×0.

Esses dois títulos foram importantes para colocar o Bayern de Munique no pódio do ranking de maiores campeões da Liga dos Campeões, com seis vitórias ao todo, empatado com o Liverpool em terceiro lugar.

O primeiro título do time foi em 1974, em uma final bem acirrada contra o Atlético de Madrid. A decisão foi levada para a prorrogação e terminou ainda empatada por 1×1, precisando o jogo ser decidido nos pênaltis. O Bayern venceu o. Time espanhol por 4×0 e se consagrou campeão pela primeira vez.

O desempenho da equipe alemã estava tão bom que deu chances ainda ao Bayern de Munique a vencer outros dois anos, conquistando o tricampeonato consecutivamente: 1974, 1975 e 1976.

A final de 1975 foi contra o time inglês Leads United, quando venceu por 2×0, e a final de 1976 foi contra o Saint- Étienne, da França, o qual derrotou por 1×0.

Em 2001, o Bayern de Munique também conquistou a Liga dos Campeões. O jogo também foi bem acirrado, levando a decisão aos pênaltis e vencendo o Valencia por 5×4 nas penalidades. Assim, em sua história, o Bayern de Munique une seis títulos para a conta.

Liverpool

O Liverpool tem seis títulos na história da Champions League. É o time inglês com mais troféus na Liga dos Campeões. O primeiro reconhecimento do clube foi conquistado em 1977, quando o clube venceu o Borussia Mönchengladbach por 3×1. O bom desempenho da equipe fez com que em um ano depois, em 1978, o clube conquistasse o vice-campeonato, derrotando o Club Brugg. Depois disso, só veio vencer em 1981.

Foram título conquistados em um curto espaço de tempo. O Liverpool abriu as portas para que nos seis anos seguintes só houvesse vitórias inglesas. Títulos conquistados pelos times do Liverpool (3 vezes), Nottimgham Forest (2 vezes) e Aston Villa (1 vez).

Quem quebrou essa sequência foi o time alemão Hamburgo, que venceu em 1983. Porém, em 1984, o Liverpool retornou ao pódio, se tornando tetracampeã após vencer o Roma, em jogo na Itália.

Depois disso, ficaram 21 anos sem vencer a Liga dos Campeões. Apenas em 2005 quebraram o jejum.

O título mais recente, no entanto, foi em 2019. O Liverpool derrotou o Tottenham por 2×0 e virou hexacampeão.

Em 2022, o Liverpool estava na final, e disputou o título com o Real Madrid. Os times já se enfrentaram três vezes na final da Liga dos Campeões e é uma das finais mais repetidas da história. Porém, não foi a vez do time inglês virar hepta.

Ranking geral dos maiores campeões da Liga dos Campeões: