Onde assistir Cádiz x Athletic Bilbao ao vivo na TV e horário (29/08)

O lanterna Cádiz recebe o Athletic Bilbao nesta segunda-feira, 29 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, às 15h (horário de Brasília). O palco do confronto é o Estadio Nuevo Mirandilla e para saber onde assistir Cádiz x Athletic Bilbao você confere as informações a seguir no texto.

O Cádiz está em último lugar na tabela sem pontos marcados. Já o Bilbao vem na 8ª posição com 4 pontos.

Onde assistir Cádiz x Athletic Bilbao hoje

O jogo do Cádiz e Athletic Bilbao hoje tem transmissão ao vivo da ESPN 4 e Star +, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Procurando saber onde acompanhar o futebol espanhol nesta segunda? Com disponibilidade para todos os estados do Brasil, a partida vai passar no canal da ESPN 4, com transmissão somente através das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para aqueles que não tem a TV fechada em casa é o Star +, plataforma de streaming. No entanto, o serviço só está disponível para aquele torcedor que paga a mensalidade por mês, dependendo do pacote escolhido por ele. Os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, assim qual for o serviço determinado. É possível tornar-se membro através do site www.starplus.com ou também pelo próprio aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estadio Nuevo Mirandilla, em Cádiz

Escalações de Cádiz x Athletic Bilbao

Alarcón cumpre suspensão, enquanto Ruben Alcaraz e San Emeterio estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Chust, Hernández, Fali; José Mari, Zaldua, Mabil, Diarra, Espino; Lozano e Pérez.

Martínez, Yuri e Balenziaga estão fora da lista de convocados disponibilizada pelo clube.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Álvarez, Vivian, Vesga; Berenguer, Sancet, Williams; Vencedor e Nico Williams.

Como funciona o Campeonato Espanhol?

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Espanhol, também conhecida por La Liga, o nome oficial do torneio.

Dividida em primeiro e segundo turno, os times jogam a competição em 38 rodadas por pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times. No fim da temporada, o elenco que terminar em primeiro lugar com mais pontos será declarado o grande campeão.

Além disso, os quatro primeiros se classificam para a Champions League, enquanto o 5º lugar vai para a Liga Europa e o 6º para a fase de grupos da Conference League da próxima temporada.

Por fim, na parte de baixo da tabela, os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão da La Liga, enquanto os três primeiros sobem na temporada seguinte.

Jogos de futebol nesta segunda-feira:

Além de confrontos na terceira rodada do Campeonato Espanhol, a programação de futebol nesta segunda-feira, 29 de agosto, também apresenta jogos no cenário nacional e internacional.

Com isso, separamos os principais confrontos desta segunda para o torcedor acompanhar.

Brasileirão Série A

Internacional x Juventude – 20h

Corinthians x RB Bragantino – 21h30

Brasileirão Série B

Chapecoense x Vil Nova – 20h

Brasileirão Série C

Volta Redonda x Aparecidense – 20h

Brasileirão Sub-20

Palmeiras x Athletico PR – 17h30

Campeonato Espanhol

Cádiz x Athletic Bilbao – 15h

Valencia x Atlético de Madrid – 17h

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Casa Pia – 15h

Vizela x Gil Vicente – 17h15

