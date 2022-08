Grupos da Conference League 2022/23 após sorteio na primeira fase

Através de sorteio na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto, a UEFA definiu a fase de grupos da Conference League em grande evento realizado em Istambul, na Turquia. As trinta e duas equipes foram direcionadas para os seus grupos pela nova temporada, onde disputarão a primeira fase da competição. Confira todos os grupos a seguir.

Grupos da Conference League 2022/23

Estão definidos os oito grupos da Conference League, a mais nova competição da UEFA. Este é apenas o segundo ano que o torneio acontece no cenário europeu do futebol e por isso muitos torcedores não conhecem as principais regras ou elencos.

O sorteio que definiu a fase de grupos seguiu o mesmo modelo da Champions, por exemplo, com quatro potes de oito cada onde a principal regra é de que times do mesmo país não podem se enfrentar. São trinta e duas equipes brigam por uma vaga nas oitavas de final.

Confira todos os grupos da Conference League .

GRUPO A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Heart of Midlothian e RFS

GRUPO B: West Ham, FC Steaua Bucareste, Anderlecht e Silkeborg

GRUPO C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva FC, Austria Wien e Lech Poznan

GRUPO D: Partizan, Colônia, Nice e FC Slovacko

GRUPO E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz e Dnipro-1

GRUPO F: Gent, Molde FK, Shamrock Rovers e Djurgardens

GRUPO G: Slavia Praga, Cluj, Sivasspor e FC Ballkani

GRUPO H: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris e FC Pyunik

Quando vai começar a Conference League?

A primeira rodada da fase de grupos na Conference League está marcada para 8 de setembro de 2022, com todos os jogos acontecendo na quinta-feira, em horários alternados.

A fase de grupos é disputada em pontos corridos, onde os times jogam por seis rodadas em cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times. Ao fim, somente os líderes de cada um dos grupos avançam para as oitavas de final, enquanto os segundo colocados vão para os playoffs enfrentarem os que terminaram em terceiro nos grupos da Liga Europa.

FASE DE GRUPOS:

Primeira rodada: 8 de setembro de 2022

Segunda rodada: 15 de setembro de 2022

Terceira rodada: 6 de outubro de 2022

Quarta rodada: 13 de outubro de 2022

Quinta rodada: 27 de outubro de 2022

Sexta rodada: 3 de novembro de 2022

PLAYOFFS:

Play-offs das eliminatórias: 16 e 23 de fevereiro de 2023

OITAVAS DE FINAL:

Rodada de 16: 9 e 16 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL:

Quartas de final: 13 e 20 de abril de 2023

SEMIFINAL:

Semifinais: 11 e 18 de maio de 2023

FINAL:

Final: 7 de junho de 2023

