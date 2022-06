Onde assistir Holanda x Polônia ao vivo: canal, horário e escalação (11/06)

Equipe holandesa busca os três pontos para seguir na liderança do grupo com a vantagem

Líder do grupo com vantagem, a Holanda busca os três pontos hoje, 11 de junho, contra a Polônia pela terceira rodada da Liga das Nações. Com início marcado para começar às 15h45 (horário de Brasília), o palco do embate será o Feyenoord Stadium, em Roterdã. Se você quer ficar por dentro, saiba onde assistir Holanda x Polônia ao vivo pela TV e também online.

Onde assistir Holanda x Polônia hoje na TV?

Procurando saber onde assistir Holanda x Polônia hoje na Liga das Nações? O torcedor deve sintonizar o canal do SporTV 3 em sua televisão ao vivo.

A opção para curtir todos os lances do confronto neste sábado é o canal do SporTV, disponível somente em operadoras por assinatura. Se você não possui a emissora na programação, deve entrar em contato com a operadora.

Online, o streaming Globo Play é quem disponibiliza as imagens do jogo de futebol hoje tanto pelo site como nos aplicativos para celular, tablet, smart TV e no computador.

Informações do jogo da Holanda x Polônia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda

Arbitragem: Halil Umut Meler

Onde assistir: SporTV 3

+ Horário da Copa do Mundo 2022: anote a programação da fase de grupos

Holanda líder do grupo

A Holanda vem mostrando porque pode ser uma das favoritas na Copa do Mundo no Catar. Com uma campanha impecável na Liga das Nações, a seleção passou por cima da Bélgica e de País de Gales, ambos classificados para o Mundial da FIFA em novembro. Pelo grupo quatro da liga A, aparece em primeiro lugar com 6 pontos.

A principal baixa dos holandeses agora é o goleiro Tim Krul, lesionado. O jovem Cillessen, do Valencia, é quem ocupa a vaga por enquanto.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Timber, De Vrij, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Klaassen, Blind; Bergwijn e Memphis Depay. Técnico: Louis van Gaal

Polônia briga pela liderança do grupo

Do outro lado, a Polônia sofreu goleada por 6 x 1 da Bélgica na última quarta-feira e, por essa razão, tendes a se preocupar com o seu desempenho na Liga das Nações e principalmente até o Mundial, com muitas correções a se fazer no plantel de jogadores até o fim do ano.

O elenco venceu País de Gales na primeira rodada, mas perdeu para os belgas na segunda. Agora, pode descontar a diferença com os holandeses e até mesmo brigar pela liderança se vencer.

Moder segue fora já que está lesionado.

Provável escalação da Polônia: Skorupski; Bereszynski, Kaminski, Bednarek, Zalewski; Frankowski, Klich, Goralski, Zielinski, Szymanski; Swiderski. Técnico: Czesław Michniewicz

Palpite Holanda x Polônia

Em grande fase, a Holanda é quem deve sair com a vitória neste sábado pela terceira rodada da Liga das Nações.

Os jogadores holandeses estão em todo o gás necessário para jogar na competição, utilizando-a como forma de preparação até o Mundial. Hoje, jogam em casa e devem contar com força total da torcida.

Os poloneses, por outro lado, podem dar trabalho aos rivais, mas ainda ficam para trás no quesito desempenho e qualidade, mesmo com Lewandowski no plantel disponível.

Classificação do grupo da Holanda e Polônia

As equipes da Holanda e Polônia dividem o grupo quatro da Liga A também Bélgica e País de Gales, onde disputam seis rodadas na primeira fase.

Os quatro primeiros colocados da primeira divisão vão disputar a semifinal em busca do título. Os últimos colocados serão rebaixados para a Liga B a partir da próxima divisão.

1 Holanda – 6 pontos

2 Bélgica – 3 pontos

3 Polônia – 3 pontos

4 País de Gales – 0 ponto