Horário da Copa do Mundo 2022: anote a programação da fase de grupos

Brasil faz parte do Grupo G da Copa do Mundo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Reprodução

Faltando seis meses para a Copa do Mundo, nada mais justo do que organizar a agenda e se preparar para a competição de futebol mais esperada do ano. A partir do dia 21 de novembro, todos os torcedores já poderão acompanhar as partidas da fase de grupos. Veja o horário da Copa do Mundo 2022 e a tabela de jogos.

Horário da Copa do Mundo 2022 no Brasil?

Em 2022, a Copa do Mundo será no Catar e, o país está a 6h de diferença para o Brasil. Assim, se o relógio marcar 16h na cidade da Copa, no Brasil, as partidas estarão acontecendo às 10h.

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro – jogos às 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília)

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro – jogos às 12h e 16h (horário de Brasília)

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro – jogos 12h e 16h (horário de Brasília)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro – jogos às 16h (horário de Brasília)

Disputa do terceiro lugar: 17 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Final: 18 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Veja o horário e tabela dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2022:

21/11 – Segunda (Jogos de estreia)

7h Senegal x Holanda – Estádio: Al Thumama

10h Inglaterra x Irã – Estádio: Khalifa

13h Catar x Equador – Estádio: Al Bayt

16h Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

22/11 – Terça

7h Argentina x Arábia Saudita – Estádio: Lusail

10h Dinamarca x Tunísia – Estádio: Education City

13h México x Polônia – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes – Estádio: Al Janoub

23/11 – Quarta

7h Marrocos x Croácia – Estádio: Al Bayt

10h Alemanha x Japão – Estádio: Khalifa

13h Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia – Estádio: Al Thumama

16h Bélgica x Canadá – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

24/11 – Quinta

7h Suíça x Camarões – Estádio: Al Janoub

10h Uruguai x Coreia do Sul – Estádio: Education City

13h Portugal x Gana – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Brasil x Sérvia – Estádio: Lusail

25/11 – Sexta

7h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

10h Catar x Senegal – Estádio: Al Thumama

13h Holanda x Equador – Estádio: Khalifa

16h Inglaterra x Estados Unidos – Estádio: Al Bayt

26/11 – Sábado

7h Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes – Estádio: Al Janoub

10h Polônia x Arábia Saudita – Estádio: Education City

13h França x Dinamarca – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Argentina x México – Estádio: Lusail

27/11 – Domingo

7h Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

10h Bélgica x Marrocos – Estádio: Al Thumama

13h Croácia x Canadá – Estádio: Khalifa

16h Espanha x Alemanha – Estádio: Al Bayt

28/11 – Segunda

7h Camarões x Sérvia – Estádio: Al Janoub

10h Coreia do Sul x Gana – Estádio: Education City

13h Brasil x Suíça – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Portugal x Uruguai – Estádio: Lusail

29/11 – Terça

12h Holanda x Catar – Estádio: Al Bayt

12h Equador x Senegal – Estádio: Khalifa

16h País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

16h Irã x Estados Unidos – Estádio: Al Thumama

30/11 – Quarta

12h Tunísia x França – Estádio: Education City

12h Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca – Estádio: Al Janoub

16h Polônia x Argentina – Estádio: Ras Abu Aboud /974

16h Arábia Saudita x México – Estádio: Lusail

01/12 – Quinta

12h Croácia x Bélgica – Estádio: Al Rayyan/Ahmad Bin Ali

12h Canadá x Marrocos – Estádio: Al Thumama

16h Japão x Espanha – Estádio: Khalifa

16h Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha – Estádio: Al Bayt

02/12 – Sexta

12h Coreia do Sul x Portugal – Estádio: Education City

12h Gana x Uruguai – Estádio: Al Janoub

16h Camarões x Brasil – Estádio: Lusail

16h Sérvia x Suíça – Estádio: Ras Abu Aboud

Quais os horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022?

Apesar da estreia da Copa do Mundo estar marcada para o dia 21 de novembro, o Brasil só irá entrar em campo no dia 24 de novembro, a partir das 16h. Em seu primeiro jogo, a seleção canarinho enfrenta a Sérvia. Depois disso, o Brasil ainda jogará com a Suíça (28/11) e com o Camarões (02/12).

Dois desses jogos serão disputados no Lusail Stadium, um dos principais estádio da Copa do Mundo 2022 e que, inclusive, abrigará a estreia e a final da competição. O outro jogo do Brasil será no Stadium 974, estádio construído totalmente à base de contêineres que irão ser desmontados após fim da Copa.

Veja qual é o horário do jogo do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia – 16h (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

Brasil x Suíça 13h (28/11, segunda-feira), no Stadium 974 (Porto de Doha)

Camarões x Brasil 16h (2/12, sexta-feira), no Lusail Stadium

Vale lembrar que, se avançar de fase, o Brasil poderá pegar o primeiro ou o segundo colocado do Grupo H, ou seja, qualquer um entre as seleções: Portugal, Ghana, Uruguai ou Coreia.

Nas quartas de final, os jogos ocorrerão nos horários das 12h e 16h, dos dias 9 e 10 de dezembro.

Veja como ficará o horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 após a fase de grupos:

QUARTAS DE FINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

09/12 – Sábado

12h jogos a definir – Estádio: Education City

16h jogos a definir – Estádio: Lusail

10/12 – Domingo

12h jogos a definir – Estádio: Al Thumama

16h jogos a definir – Estádio: Al Bayt

SEMIFINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

13/12 – Terça

16h jogos a definir – Estádio: Lusail

14/12 – Quarta

16h jogos a definir – Estádio: Al Bayt

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

17/12 – Sábado

12h jogos a definir – Estádio: Khalifa

FINAL – horário dos jogos da Copa do Mundo 2022

18/12 – Domingo

12h jogos a definir – Estádio: Lusail

LEIA TAMBÉM

