Onde assistir Inter Miami x Orlando City ao vivo neste domingo

Lionel Messi volta a ser atração na rodada da MLS neste domingo, 1 de março. O craque argentino entra em campo com o Inter Miami CF diante do Orlando City SC, fora de casa, em duelo válido pelo clássico da Flórida. O jogo será disputada no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Transmissão do jogo Inter Miami

Com transmissão ao vivo para o Brasil pela Apple TV, a bola rola às 21h (horário de Brasília). Lionel Messi está saudável e confirmado à disposição do técnico Javier Mascherano para o confronto. Será a primeira vez que o camisa 10 atua em Orlando desde que chegou à Major League Soccer, em julho de 2023. Nas visitas anteriores ao rival estadual, o argentino desfalcou o time por causa de lesões.

Messi chega embalado após marcar de pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, no último dia 26 de fevereiro. O argentino soma seis gols em quatro partidas contra o Orlando em todas as competições.

Data: domingo, 1º de março

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, Orlando (EUA)

Transmissão: Apple TV

Momento do Inter Miami

O Inter Miami vive um período de transição. Após a aposentadoria de Sergio Busquets no fim da última temporada, a responsabilidade de organizar o meio-campo passou a ser de Rodrigo De Paul. A mudança ainda exige ajustes, especialmente na saída de bola e no controle do ritmo — algo que fez falta na derrota para o Los Angeles FC na estreia.

Além disso, a equipe apresenta mudanças na dinâmica ofensiva. Sem o mesmo apoio constante de Jordi Alba pelo lado esquerdo, o time depende ainda mais da criatividade de Messi para acelerar as jogadas.

Por outro lado, o ataque ganhou reforço. Germán Berterame, contratado junto ao Monterrey, pode fazer sua estreia no clássico e surge como esperança de gols para a temporada.

Mesmo com ajustes pendentes, o elenco segue considerado um dos mais talentosos da liga. A expectativa é que, com o entrosamento, o time recupere o nível que o levou ao título da MLS Cup na temporada passada.

Como chega o Orlando City

O Orlando City também busca recuperação. Na estreia, a equipe perdeu por 2 a 1 para o New York Red Bulls, em casa. O gol saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Tiago aproveitando passe de Zakaria Taifi.

O goleiro Maxime Crepeau foi destaque, com 11 defesas, número que igualou um recorde da franquia em uma única partida. Após o jogo, o arqueiro destacou que o Orlando pode ter vantagem física, já que o Inter Miami enfrentou viagem recente a Porto Rico.

O técnico Oscar Pareja evitou colocar foco exclusivo em Messi e afirmou que a estratégia é manter a identidade da equipe.

Retrospecto do confronto

Orlando City e Inter Miami já se enfrentaram 13 vezes. O Orlando leva vantagem no histórico, com sete vitórias, contra seis do rival. Na última temporada regular, os Lions venceram os dois confrontos por um placar agregado de 7 a 1, com Messi atuando em apenas um deles. Já no encontro mais recente entre as equipes, pela semifinal da Leagues Cup, o argentino marcou dois gols na vitória do Miami por 3 a 1.

O clássico deste domingo, portanto, reúne equilíbrio histórico, ajustes táticos e, mais uma vez, a expectativa em torno do desempenho de Messi em solo adversário.