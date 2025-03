Messi joga? Onde assistir Inter de Miami nas oitavas CONCACAF

Nesta quinta-feira, 13 de março, o time de Lionel Messi entra em campo. Inter Miami CF e Cavalier FC duelam na volta das oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF a partir das 21h, com transmissão ao vivo para o Brasil através do Disney+.

O Cavalier FC da Jamaica precisa de uma grande vitória esta semana quando jogar contra o Inter Miami novamente durante as oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF se quiser permanecer no torneio.

Os dois times se encontraram em 6 de março em Miami, onde o Inter venceu por 2 a 0, apesar de manter Lionel Messi no banco. Se o Cavalier quiser ter alguma esperança de avançar para as quartas de final, precisará vencer o Miami por pelo menos dois gols de diferença quando se encontrarem novamente nesta quinta-feira. O vencedor das oitavas de final enfrentará o Columbus Crew ou o LAFC nas quartas de final no início de abril.

Messi joga hoje?

Lionel Messi pode voltar aos campos nesta quinta-feira à noite, quando o Inter Miami enfrenta o Cavalier FC na segunda partida das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Messi e o Inter Miami chegaram à Jamaica na quarta-feira à noite e foram recebidos como heróis, quando ele foi recebido ao desembarcar do avião por Olivia Grange , Ministra da Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte da Jamaica.

Messi também foi destaque na capa e na contracapa do jornal Jamaica Observer na quinta-feira, com uma foto de Grange presenteando Messi com uma camiseta de Bob Marley jogando futebol.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.