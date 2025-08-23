Onde assistir jogo do Al Nassr x Al Ahli na final da Supercopa Saudita hoje ao vivo

O Al Nassr enfrenta o Al Ahli neste sábado, 23 de agosto, na final da Supercopa Saudita em Hong Kong. Hoje, Cristiano Ronaldo tentará ganhar seu primeiro troféu oficial como jogador do clube árabe. Fique atento ao horário, pois o jogo começa às 9h (de Brasília).

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV a cabo pelo SporTV 3 e Bandsports Também dá para assistir no canal GOAT (YouTube), Esporte na Band (YouTube), Newco Play e Band Play.

A final da Supercopa Saudita de 2025 será a 12ª edição do campeonato. A decisão conta com Al Nassr, impulsionado por lendas internacionais como CR-7 e sedento por títulos, enfrenta o Al Ahli, um clube com uma torcida fiel e uma reputação de garra e talento.

Para os torcedores sauditas, isso é mais do que uma partida, é uma celebração da cultura do futebol. O estádio ganhará vida com cânticos, bandeiras e energia eletrizante, enquanto torcedores de ambos os lados se unem para celebrar um evento marcante na trajetória esportiva do Reino.

Notícias do Al Nassr de CR7

Para o Al Nassr, foi o novato João Félix quem roubou as manchetes. O craque português, revelado neste verão como uma das principais contratações da liga, marcou sua estreia com um gol decisivo que garantiu a vitória do seu time sobre o Al Ittihad. Seu gol não só garantiu a vitória, como também destacou sua chegada como um verdadeiro divisor de águas na Liga Saudita de Roshn.

A vitória foi ainda mais dramática considerando que o Al Nassr jogou mais de uma hora com dez jogadores, após a expulsão de Sadio Mané, que havia colocado o time na frente, aos 23 minutos. No entanto, sob a orientação do técnico Jorge Jesus, o clube de Riad mostrou garra e qualidade, com os também recrutas de verão Inigo Martínez e Kingsley Coman também tendo seu primeiro contato com a equipe.

Até hoje, o CR7 levantou apenas a taça da Copa dos Campeões Árabes, um torneio regional de menor expressão, na edição de 2023.

Notícias do Al Ahli

Os campeões asiáticos derrotaram o Al Qadsiah com facilidade na quarta-feira, conquistando um triunfo tranquilo por 5 a 1 em Hong Kong. Ivan Toney, ponta de lança do Al Ahli, parece ter levado seu toque de ouro para a nova temporada, após terminar em segundo lugar na tabela de artilheiros da Roshn Saudi League da temporada passada, com 23 gols em sua estreia.

A noite também trouxe um início de sonho para Enzo Millot, que não perdeu tempo em marcar presença em sua primeira partida oficial pelo time de Jeddah. Logo após a meia hora de jogo, o ex-meio-campista do VfB Stuttgart brilhou e cabeceou para o gol do Al Ahli. O gol saiu com um passe característico de Riyad Mahrez, cujo jogo de pés deslumbrante pela direita abriu espaço antes de cruzar com precisão para Millot, que finalizou sem chances para Casteels.