Onde assistir o jogo do Al Nassr x Khaleej no Saudita hoje com CR7

O Al Nassr recebe o Al Khaleej no domingo e venceu todos os oito jogos disputados até agora na primeira divisão da Arábia Saudita nesta temporada. O confronto da Liga Profissional Saudita acontece no Estádio da Universidade King Saud, em Riade, Arábia Saudita, a partir das 14h30 de domingo, 23 de novembro.

Transmissão jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje terá transmissão da Band, BandSports e Canal GOAT (YouTube). O jogo começa às 14h30.

Cristiano Ronaldo e o Al Nassr buscam manter a invencibilidade no Campeonato Saudita neste fim de semana. O craque marcou nove gols em oito jogos do campeonato até agora nesta temporada, e 10 gols em 11 jogos considerando todas as competições.

O jogador, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, está na Arábia Saudita há duas temporadas e meia e ainda não conquistou o título.

O Al-Khaleej, comandado por Georgios Donis, soma 14 pontos em oito jogos. Seu melhor resultado foi a vitória por 4 a 1 fora de casa contra o Al Hazm, e a equipe também empatou em 4 a 4 com o atual campeão Al Ittihad no início da temporada. Joshua King é o artilheiro da equipe com nove gols, enquanto Konstantinos Fortounis contribui com criatividade no meio-campo. No entanto, falhas defensivas têm prejudicado a consistência do time, que já sofreu 11 gols.

O Al-Nassr deve escalar Al-Aqueedi, Al Ghanam, Simakan, Inigo Martínez e Boushal; Coman, Ângelo, Brozovic e Mané, João Félix e Cristiano Ronaldo.

O jogo desta noite oferece ao Al-Nassr a oportunidade de estender seu início perfeito, enquanto o Al-Khaleej tentará interromper a sequência de vitórias dos líderes. Dito isso, o histórico e a forma atual sugerem que o Al-Nassr leva vantagem.