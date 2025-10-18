Jogo é pela final, valendo a taça a partir das 16h30

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje x Deportivo Cali na final da Libertadores

Neste sábado, 18, o jogo do Corinthians feminino é contra o Deportivo Cali-COL pela final da Libertadores 2025. A partida acontece no Estádio Florencio Sola, a partir das 16h30 (horário de Brasília), e com transmissão ao vivo para o Brasil.

Em qual canal vai passar o jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino hoje vai ter transmissão em cinco canais, entre pagos e gratuitos: Sportv (TV fechada), NSports (Youtube), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube), Meu Timão (YouTube) e Pluto TV.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Nicole Ramos; Thaís Ferreira, Erika, Mariza; Gisela Robledo, Vic Albuquerque, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Tamires; Letícia Monteiro, Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

Como funciona a Libertadores Feminina?

Dezesseis clubes disputam a Libertadores de futebol feminino na temporada, divididos em quatro grupos de quatro em cada, onde se enfrentam em turno único e na mesma chave por seis rodadas. Somente os dois melhores colocados seguem para a próxima fase.

Os classificados disputam as quartas de final em partida única, jogado em formato eliminatório. Os quatro times vencedores avançam para as semifinais e, por fim, os dois melhores disputam a tão sonhada final.

Os times perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar da Libertadores, mas sem taça ou qualquer tipo de prêmio.

A premiação desse ano é recorde: somente pela participação, cada clube recebeu US$ 50 mil. O vice vai embolsar mais US$ 600 mil e o time campeão vai receber US$ 2 milhões.