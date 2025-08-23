Futebol

Onde assistir Manchester City x Tottenhan hoje na Premier League (23/08/25)

Como assistir à partida da Premier League entre Manchester City e Tottenham, além dos horários de início e notícias da equipe.

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Manchester City x Tottenhan Foto: blackrancho

O Manchester City tentará conquistar a segunda vitória em dois jogos quando enfrentar o Tottenham neste sábado, 23 de agosto. O time de Pep Guardiola entra em campo às 08h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Transmissão do jogo do Manchester City x Tottenhan

O jogo do Manchester City hoje no Campeonato Inglês vai passar na Disney+ e ESPN. O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

No Reino Unido (UK), a partida da Premier League entre Tottenhan e Man City será transmitida ao vivo na TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate e Discovery+.

Nos Estados Unidos, o jogo vai passar na Rede EUA, Fubo, Sling Blue e DirecTV Stream.

Thomas Frank e sua equipe viajam para o indomável Etihad Stadium no sábado para enfrentar o Manchester City, com o objetivo de continuar seu início perfeito na temporada da Premier League, depois que dois gols de Richarlison colocaram os Lilywhites no caminho para despachar o recém-promovido Burnley por 3 a 0 no fim de semana.

Quem ganha hoje?

Ambas as equipes chegam a esta partida em boa fase, mas com a vantagem de jogar em casa a seu favor, o City pode ter vantagem no que costuma ser uma disputa bastante equilibrada.

O Manchester City conquistou apenas quatro vitórias nos últimos 12 jogos da Premier League contra o Tottenham, empatando duas vezes e perdendo seis. No entanto, venceu por 1 a 0 no último confronto, em fevereiro.

A estimativa é de vitória para o Manchester.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

