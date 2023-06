Quantas Champions o Manchester City tem?

O Manchester City é um dos mais vitoriosos clubes de futebol da Inglaterra com inúmeros títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Mesmo com tantas conquistas, ainda falta uma peça para fechar o quebra-cabeça e levar a torcida à loucura.

Quantas Champions League o Manchester City tem?

Em 12 edições disputadas, o Manchester City nunca venceu a Champions League. O time inglês tem apenas um título europeu em sua estante, válido pela Recopa Europeia em 1969/70.

A primeira participação do City aconteceu em 1968, depois de faturar a Primeira Divisão e carimbar o passaporte para o torneio da UEFA, chamada de Copa da Europa a época. O clube inglês, entretanto, foi eliminado pelo Fenerbahce na primeira rodada.

Em 2008, o City foi comprado pelo grupo Abu Dhabi United ou City Football Group. Os altos investimentos desde a estrutura do estádio até contratações de jogadores surtiram efeito e, a partir de 2011, o City tornou-se presença garantida na competição.

A orelhuda ainda é o maior objeto de desejo do City. Confira o desempenho do City ao longo dos anos.

1968/69 : eliminado na primeira fase

: eliminado na primeira fase 2011/12: eliminado na fase de grupos

eliminado na fase de grupos 2012/13: eliminado na fase de grupos

eliminado na fase de grupos 2013/14: eliminado nas oitavas de final

eliminado nas oitavas de final 2014/15 : eliminado nas oitavas de final

: eliminado nas oitavas de final 2015/16 : eliminado na semifinal

: eliminado na semifinal 2016/17: eliminado nas oitavas de final

eliminado nas oitavas de final 2017/18: eliminado nas quartas de final

eliminado nas quartas de final 2018/19: eliminado nas quartas de final

eliminado nas quartas de final 2019/20: eliminado nas quartas de final

eliminado nas quartas de final 2020/21: final

final 2021/22: eliminado na semifinal

eliminado na semifinal 2022/23: final

Quantas vezes o City chegou na final da Champions League?

O Manchester City alcançou duas vezes a final da Champions League. Depois de dez tentativas frustradas, o elenco inglês finalmente chegou à glória em 2021 ao derrotar o Paris Saint-Germain na semifinal.

Em 2023, o grupo de jogadores de Pep Guardiola novamente chegou à decisão mais importante do futebol europeu, marcada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Clubes como Villarreal, PSG, Tottenham, Atlético de Madrid, Napoli, Arsenal e Lyon também nunca venceram a competição.

Manchester City x Chelsea em 2021

Na temporada 2020/21 o Manchester City chegou à final da Champions pela primeira vez em sua história. Na fase de grupos o clube de Guardiola terminou em primeiro lugar com 16 pontos, somados em cinco vitórias e um empate.

Nas oitavas de final superou o alemão Borussia Mönchengladbach por 4 a 0 no agregado. Nas quartas de final novamente disputou contra um time alemão, mas desta vez o Borussia Dortmund. Por 4 a 2 no agregado, garantiu a classificação até a próxima etapa.

Na semifinal, esbarrou no Paris Saint-Germain. Por 4 a 1 no agregado, os Citizens carimbaram o passaporte para a final da Champions pela primeira vez. Do outro lado da chave, o Chelsea superou o Real Madrid.

Em 29 de maio de 2021, Chelsea e Manchester City jogaram a decisão no Estádio do Dragão, em Porto. Com gol de Havertz no finalzinho do primeiro tempo os Blues conquistaram o bicampeonato da Champions.

Relembre os melhores momentos do confronto entre Chelsea e City na final.



Manchester City x Inter de Milão em 2023

Em 2023, o Manchester City terá uma segunda chance para conquistar a sua primeira taça da Champions. Com Pep Guardiola no banco de reservas, o norueguês Haaland e toda a genialidade do meia Kevin De Bruyne, o City chega como favorito à final contra a Inter de Milão.

Na fase de grupos o elenco inglês terminou em primeiro lugar com 14 pontos, somados em quatro vitórias e dois empates contra Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhagen. Depois, superou o RB Leipzig nas oitavas de final pelo agregado de 8 a 1.

Nas quartas de final ganhou do Bayern de Munique em 4 a 1 no agregado e, na semifinal, deixou o Real Madrid para trás em vitória por 5 a 1 na soma dos dois jogos. A final entre Inter de Milão e Manchester City será disputada no Estádio Olímpico Atatürk em 10 de junho de 2023.

