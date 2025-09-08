Onde assistir o jogo de Israel x Itália hoje nas Eliminatórias

A Itália volta a campo para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 8 de setembro, enfrentando Israel. A seleção azzurra de Gattuso vem de uma vitória importante contra a Estônia, mas precisa vencer para diminuir a diferença para a Noruega, que atualmente ocupa a primeira colocação do grupo. O jogo começa às 15h45 (de Brasília).

Transmissão do jogo da Itália e Israel

A Disney+ vai transmitir o jogo a partir das 15h45 em todo o Brasil. Sem exibição na TV aberta, só clientes que possuem a emissora na programação da TV paga podem acompanhar o embate na tarde desta segunda-feira.

Após a vitória por 5 a 0 sobre a Estônia, em Bérgamo, a seleção enfrenta Israel, que por sua vez venceu a Moldávia por 4 a 0, em casa, na noite desta sexta-feira, consolidando a segunda colocação do grupo, atrás da Noruega.

A Itália não tem outra opção a não ser conquistar os três pontos para continuar sua jornada rumo à Copa do Mundo, que não disputa desde 2014, tendo ficado de fora das duas últimas edições.

A partida será disputada na Hungria, país que sedia a seleção israelense desde o ressurgimento do conflito no Oriente Médio, em 7 de outubro de 2023. Apesar dos pedidos de proibição de muitos torcedores, como aconteceu com a Rússia, por enquanto Israel continua jogando regularmente nos torneios da UEFA e da FIFA.

A escalação de ISRAEL tem Daniel Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Lemkin, Solomon; Gloukh, E. Peretz, Do Peretz, Biton; Turgeman.

A seleção italiana deve escalar Donnarumma; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.