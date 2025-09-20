Onde assistir o jogo do Al Nassr x Al Riyadh no Saudita sábado com CR7

Neste sábado, 20, o Al Nassr enfrenta o Al Riyadh na terceira rodada do Campeonato Saudita. O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tentará manter o ritmo da estreia com vitória. O jogo começa às 15h (de Brasília) no Estádio Al-Awwal Park, Riyadh, na Arábia Saudita.

Transmissão jogo do Al Nassr sábado

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pelo Sportv e de graça no canal do GOAT (YouTube), a partir das 15h. Os canais SporTV também estão dentro da plataforma Globoplay para assistir online.

Esta é uma partida da terceira rodada da Liga Profissional Saudita. Atualmente, o Al-Nassr ocupa a segunda posição na tabela, com duas vitórias, e o Al-Riyadh está em décimo segundo lugar.

O Al-Nassr não poderá contar com o goleiro Nawaf Al-Aqidi, que está fora devido a uma lesão muscular . Matheus Bento deve ser o titular no gol. O meio-campista Saad Al-Nasser também ficará indisponível por quatro a seis semanas devido a uma lesão no joelho.

Sadio Mané, Kingsley Coman e João Félix provavelmente estarão no time titular, mas Cristiano Ronaldo parece estar indisponível novamente.

O time do Al-Nassr traz na escalação Bento; Al-Ghannam; Al-Amri, Martínez e Ghareeb; Al-Khaibari e Ângelo; Wesley, Al-Nasser e João Félix; Camara (Cristiano Ronaldo). Técnico: Jorge Jesus.

O Al-Riyadh tem Borjan; Al-Absi, Harfi, González, Barbet e Saeed; Bishi, Soro, Tozé e Okou; Sylla. Técnico: Javier Calleja.